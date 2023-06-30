Креативний проєкт про війну в Україні отримав престижну нагороду в Каннах
Проєкт Wikitruth від "Українського Свідка" отримав високу нагороду на міжнародному фестивалі Cannes Lions. Креативна ініціатива, на думку організаторів премії, робить світ кращим.
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.
Боротьба з російською пропагандою
Ukrainian Witness — це неурядова організація, яка привертає увагу до війни в Україні в усьому світі, а також має на меті допомогти жителям російської федерації протистояти дезінформації та Російській Пропаганді.
На Каннському фестивалі проєкту Wikitruth нагороду було присуджено у категорії Sustainable Development Goals: peace, justice & strong institutions. В ній перемагають "креативні ініціативи, які впливають на світ та роблять його кращим".
У Росії Вікіпедію щомісяця відвідують 10,9 мільйона унікальних користувачів. Так народилася ідея розмістити на цьому ресурсі фотографії про руйнування українських міст військами рф. В цьому і полягає суть проєкту Wikitruth.
В результаті загальна кількість російських глядачів, які побачили правду на цих сторінках, зросла на 242%: 3,9 мільйона у 2021 році та 13,3 мільйона у 2022.
Ukrainian Witness реалізував проєкт завдяки спільним зусиллям з Publicis Groupe Belgiumта Publicis Groupe Ukraine. Окрім Каннського фестивалю, проєкт отримав нагороди і на інших креативних конкурсах: the Clio Awards, the One Show, український КМФР тощо.
Нагадаємо, у Каннах підтримали проєкти українських кінематографістів.
Ранішн стало відомо, що на Каннському міжнародному кінофестивалі показали фільм про окупацію Київської області.