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Креативний проєкт про війну в Україні отримав престижну нагороду в Каннах

30 червня 2023 13:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Проєкт Wikitruth від «Українського Свідка» отримав високу нагороду на міжнародному фестивалі
Проєкт Wikitruth від «Українського Свідка» отримав високу нагороду на міжнародному фестивалі. Фото: Менеджмент проєкту
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Проєкт Wikitruth від "Українського Свідка" отримав високу нагороду на міжнародному фестивалі Cannes Lions. Креативна ініціатива, на думку організаторів премії, робить світ кращим.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

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Боротьба з російською пропагандою

Ukrainian Witness — це неурядова організація, яка привертає увагу до війни в Україні в усьому світі, а також має на меті допомогти жителям російської федерації протистояти дезінформації та Російській Пропаганді.

На Каннському фестивалі проєкту Wikitruth нагороду було присуджено у категорії Sustainable Development Goals: peace, justice & strong institutions. В ній перемагають "креативні ініціативи, які впливають на світ та роблять його кращим".

У Росії Вікіпедію щомісяця відвідують 10,9 мільйона унікальних користувачів. Так народилася ідея розмістити на цьому ресурсі фотографії про руйнування українських міст військами рф. В цьому і полягає суть проєкту Wikitruth.

В результаті загальна кількість російських глядачів, які побачили правду на цих сторінках, зросла на 242%: 3,9 мільйона у 2021 році та 13,3 мільйона у 2022.

Ukrainian Witness реалізував проєкт завдяки спільним зусиллям з Publicis Groupe Belgiumта Publicis Groupe Ukraine. Окрім Каннського фестивалю, проєкт отримав нагороди і на інших креативних конкурсах: the Clio Awards, the One Show, український КМФР тощо.

Нагадаємо, у Каннах підтримали проєкти українських кінематографістів.

Ранішн стало відомо, що на Каннському міжнародному кінофестивалі показали фільм про окупацію Київської області.

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