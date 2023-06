Проєкт Wikitruth від «Українського Свідка» отримав високу нагороду на міжнародному фестивалі. Фото: Менеджмент проєкту

Проєкт Wikitruth від "Українського Свідка" отримав високу нагороду на міжнародному фестивалі Cannes Lions. Креативна ініціатива, на думку організаторів премії, робить світ кращим.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

Боротьба з російською пропагандою

Ukrainian Witness — це неурядова організація, яка привертає увагу до війни в Україні в усьому світі, а також має на меті допомогти жителям російської федерації протистояти дезінформації та Російській Пропаганді.

На Каннському фестивалі проєкту Wikitruth нагороду було присуджено у категорії Sustainable Development Goals: peace, justice & strong institutions. В ній перемагають "креативні ініціативи, які впливають на світ та роблять його кращим".

У Росії Вікіпедію щомісяця відвідують 10,9 мільйона унікальних користувачів. Так народилася ідея розмістити на цьому ресурсі фотографії про руйнування українських міст військами рф. В цьому і полягає суть проєкту Wikitruth.

В результаті загальна кількість російських глядачів, які побачили правду на цих сторінках, зросла на 242%: 3,9 мільйона у 2021 році та 13,3 мільйона у 2022.

Ukrainian Witness реалізував проєкт завдяки спільним зусиллям з Publicis Groupe Belgiumта Publicis Groupe Ukraine. Окрім Каннського фестивалю, проєкт отримав нагороди і на інших креативних конкурсах: the Clio Awards, the One Show, український КМФР тощо.

