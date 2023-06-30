Проект Wikitruth от Украинского Свидетеля получил высокую награду на международном фестивале. Фото: Менеджмент проекта

Проект Wikitruth от "Українського Свідка" получил высокую награду на международном фестивале Cannes Lions. Креативная инициатива, по мнению организаторов премии, делает мир лучше.

Об этом Новости.LIVE сообщил менеджмент проекта.

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Борьба с российской пропагандой

Ukrainian Witness — это неправительственная организация, которая привлекает внимание к войне в Украине во всем мире, а также направлена на помощь жителям Российской Федерации противостоять дезинформации и российской пропаганде.

На Каннском фестивале проекта Wikitruth награда была присуждена в категории Sustainable Development Goals: peace, justice & strong institutions. В ней побеждают "креативные инициативы, которые влияют на мир и делают его лучше".

В России Википедию ежемесячно посещают 10,9 миллионов уникальных пользователей. Так родилась идея разместить на этом ресурсе фотографии о разрушении украинских городов войсками России. В этом и состоит суть проекта Wikitruth.

В результате общее количество российских зрителей, увидевших правду на этих страницах, выросло на 242%: 3,9 миллиона в 2021 году и 13,3 миллиона в 2022 году.

Ukrainian Witness реализовал проект благодаря совместным усилиям из Publicis Groupe Belgium и Publicis Groupe Ukraine. Кроме Каннского фестиваля, проект получил награды и на других креативных конкурсах: Clio Awards, One Show, украинский КМФР и т.д.

Напомним, в Каннах поддержали проекты украинских кинематографистов.

Рано стало известно, что на Каннском международном кинофестивале показали фильм об оккупации Киевской области.