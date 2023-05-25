Український фільм "Область Героїв", знятий під час війни, показали у США

Показ фільму "Область Героїв" у США. Фото: B&H film distribution

В центрі Нью-Йорку, на Мангеттені, відбувся спеціальний показ українського фільму "Область Героїв". Він відбувся в одному із найпрестижніших кінотеатральних вишів США — The Lee Strasberg Theatre & Film Institute. Українську унікальну стрічку побачили викладачі та сотні американських студентів.

Про це Новини.LIVE повідомив дистриб’ютор B&H film distribution.

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Показ у США

Вже шостий місяць фільм "Область Героїв" продовжує світове турне, метою якого є кінопокази фільму іноземцям, які мають авторитет серед своїх співвітчизників. Завдяки спільній співпраці з Київською обласною військовою адміністрацією, з Міністерством закордонних справ України та з українськими посольствами стрічку побачили тисячі глядачів у 15 країнах.

Найбільший польський телеканал TVP у своєму етері влаштував спеціальний показ фільму на роковини повномасштабного вторгнення, який подивилися мільйони глядачів.

США стала 16-ю країною, в якій відбулась прем’єра фільму. "Область Героїв" — це перша масштабна кінореконструкція реальних героїчних історій українців. Фільм присвячений всім волонтерам України.

"Це дуже символічно, що ми показуємо український фільм саме у кінотеатральному виші, що започаткував наш видатний земляк, Лі Страсберг, який народився на Тернопільщині. Саме тут за його методикою навчалися легендарні світові кінозірки: Аль Пачіно, Мерилін Монро, Роберт де Ніро, Анжеліна Джолі, Леді Гага, Ума Турман, Кріс Еванс та інші. І сьогодні сотні студентів Інституту Лі Страсберга, без сумніву майбутні зірки Голлівуду, переглянувши наш фільм, вкотре ідентифікували для себе, що Україна — країна героїв, про яку вони ще багато чого дізнаються", — зазначив автор і генеральний продюсер фільму Олексій Комаровський.

Показ фільму "Область Героїв" у США. Фото: B&H film distribution

Про фільм "Область Героїв"

Це кіно без акторів. У фільмі показана кіносповідь українців, які врятували тисячі життів у самому пеклі окупації: в Бучі, Ворзелі, Гостомелі, Ірпені та інших містах та селах. Автор і продюсер стрічки — Олексій Комаровський. Режисером виступив Артур Лерман.

Саундтреками до фільму "Область Героїв" стали хіти "Вільні люди" гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" та "Думи" у виконанні Артема Пивоварова та співачки Наді Дорофєєвої (DOROFEEVA).

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Каннах підтримали проєкти українських кінематографістів. Також ми розповідали, що на Каннському міжнародному кінофестивалі показали фільм про окупацію Київської області.