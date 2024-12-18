Руслана розповіла про свій спосіб життя

Крига та біг — Руслана розкрила свої секрети стрункості
Українська співачка Руслана Лижичко розповіла про свої секрети, які дозволяють їй тримати себе у формі та зміцнювати здоров'я. Зірка регулярно обливається холодною водою та танцює.
Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Руслана про процедури для здоров'я
Артистка зізналась, що рятується від негативу за допомогою холодної води. Руслана обливається нею тричі на день.
51-річна співачка також піклується про свою фізичну форму та регулярно займається спортом. Її ранок починається з розтирань та масажів. Потім зірка заварює собі чай з пилком бджіл та виходить на вулицю обливатися холодною водою чи обтиратися снігом.
"Я зараз заходжу босоніж у свій маленький басейн, де є крига та температура води +6, витримую там 10 хвилин. Взимку я бігаю. Оббігаю ліс, 20 кілометрів, обливаюся знову та йду танцювати. Беру гантелі по 2 кіло та співаю і танцюю годинки 2. Після цього я фінально обливаюся", — поділилась виконавиця та зізналась, що її чоловік Олександр не розуміє її спосіб життя.
Руслана додала, що виконує усі ці процедури щодня, і в неї це займає 5-6 годин на добу.
Нагадаємо, Руслана розповіла про викидень під час вагітності. Також співачка зізналась, чому пожалкувала про збільшення губ.
Читайте Новини.LIVE!