Руслана розповіла про свій спосіб життя

Співачка Руслана. Фото: скриншот YouTube

Українська співачка Руслана Лижичко розповіла про свої секрети, які дозволяють їй тримати себе у формі та зміцнювати здоров'я. Зірка регулярно обливається холодною водою та танцює.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Артистка зізналась, що рятується від негативу за допомогою холодної води. Руслана обливається нею тричі на день.

51-річна співачка також піклується про свою фізичну форму та регулярно займається спортом. Її ранок починається з розтирань та масажів. Потім зірка заварює собі чай з пилком бджіл та виходить на вулицю обливатися холодною водою чи обтиратися снігом.

"Я зараз заходжу босоніж у свій маленький басейн, де є крига та температура води +6, витримую там 10 хвилин. Взимку я бігаю. Оббігаю ліс, 20 кілометрів, обливаюся знову та йду танцювати. Беру гантелі по 2 кіло та співаю і танцюю годинки 2. Після цього я фінально обливаюся", — поділилась виконавиця та зізналась, що її чоловік Олександр не розуміє її спосіб життя.

Руслана додала, що виконує усі ці процедури щодня, і в неї це займає 5-6 годин на добу.

Нагадаємо, Руслана розповіла про викидень під час вагітності. Також співачка зізналась, чому пожалкувала про збільшення губ.