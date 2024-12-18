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Лед и бег — Руслана раскрыла свои секреты стройности

18 декабря 2024 18:25
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Руслана рассказала о своем образе жизни
Певица Руслана. Фото: скриншот YouTube
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Украинская певица Руслана Лыжичко рассказала о своих секретах, которые позволяют ей держать себя в форме и укреплять здоровье. Звезда регулярно обливается холодной водой и пляшет.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

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Артистка призналась, что спасается от негатива с помощью холодной воды. Руслана обливается ею три раза в день.

51-летняя певица заботится о своей физической форме и регулярно занимается спортом. Ее утро начинается с растираний и массажей. Затем звезда заваривает себе чай с пыльцой пчел и выходит на улицу обливаться холодной водой или обтираться снегом.

"Я сейчас захожу босиком в свой маленький бассейн, где есть лед и температура воды +6, выдерживаю там 10 минут. Зимой я бегаю. Оббегаю лес, 20 километров, обливаюсь снова и иду танцевать. Беру гантели по 2 кило и пою и танцую часика 2. После этого я финально обливаюсь", — поделилась исполнительница и призналась, что ее муж Александр не понимает ее образ жизни.

Руслана добавила, что выполняет все эти процедуры каждый день, и у нее это занимает 5-6 часов в сутки.

Напомним, Руслана рассказала о выкидыше во время беременности. Также певица призналась, почему пожалела об увеличении губ.

Руслана Лыжичко вода украинские звезды интервью бег

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