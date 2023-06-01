Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Вибивав гроші з МАФів: у соцмережі дізнались про темне минуле кривдника Раміни arrow

Вибивав гроші з МАФів: у соцмережі дізнались про темне минуле кривдника Раміни

1 червня 2023 16:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вибивав гроші з МАФів: у соцмережі дізнались про темне минуле кривдника Раміни
Ігор Князь. Фото: instagram.com/raminalalala/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Скандальна історія, яка трапилася з ведучою Раміною Есхакзай, не залишила українців байдужими. Після оприлюднення відео інциденту, стали відомі подробиці щодо чоловіка, який образив журналістку.

Про це пише ТСН.

Читайте також:

Займався рекетом та має впливові зв'язки 

Після того, як журналістка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай розповіла про неприємну ситуацію, яка з нею сталася у Києві під час повітряної тривоги, її фоловери розпочали власне розслідування.

Чоловік, який накинувся на зірку, за інформацією соцмереж, у минулому займався рекетом у столиці. Ігор Князь має впливові зв’язки і під виглядом "військового-громадського діяча", вибивав гроші з МАФів та маленьких кафе, які не видавали чеки на оплату, від 2 до 4 тис грн/місяць.

Нагадаємо, як розповіла Есхакзай на сторінці в Instagram, вона залишила свою автівку на Подолі на парковці, проте дуже близько до тротуару. Коли у Києві залунала повітряна тривога, журналістка пішла до укриття та побачила, що її машину забирає евакуатор.

Раміна підійшла, аби розібратися в ситуації, заплатити штраф і забрати свою автівку, як в цей момент до неї підійшов нетверезий чоловік і почав з нецензурною лексикою звертатися до ведучої. Також Раміна повідомила, що нетверезий чоловік був озброєний.

Раніше в мережі набуда популярності чергова пародія акторки дубляжу Катерини Сергеєвої. Цього разу вона висміяла співачку Лободу та блогерку Раміну Есхакзай. Остання не стала мовчати та прокоментувала креативний дубляж.

Журналістка та ведуча Раміна Есхакзай, яка у березні відсвяткувала свій 31-й день народження, оголосила про розставання з юристом Євгеном Проніним.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB