Вибивав гроші з МАФів: у соцмережі дізнались про темне минуле кривдника Раміни

Ігор Князь. Фото: instagram.com/raminalalala/

Скандальна історія, яка трапилася з ведучою Раміною Есхакзай, не залишила українців байдужими. Після оприлюднення відео інциденту, стали відомі подробиці щодо чоловіка, який образив журналістку.

Про це пише ТСН.

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Займався рекетом та має впливові зв'язки

Після того, як журналістка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай розповіла про неприємну ситуацію, яка з нею сталася у Києві під час повітряної тривоги, її фоловери розпочали власне розслідування.

Чоловік, який накинувся на зірку, за інформацією соцмереж, у минулому займався рекетом у столиці. Ігор Князь має впливові зв’язки і під виглядом "військового-громадського діяча", вибивав гроші з МАФів та маленьких кафе, які не видавали чеки на оплату, від 2 до 4 тис грн/місяць.

Нагадаємо, як розповіла Есхакзай на сторінці в Instagram, вона залишила свою автівку на Подолі на парковці, проте дуже близько до тротуару. Коли у Києві залунала повітряна тривога, журналістка пішла до укриття та побачила, що її машину забирає евакуатор.

Раміна підійшла, аби розібратися в ситуації, заплатити штраф і забрати свою автівку, як в цей момент до неї підійшов нетверезий чоловік і почав з нецензурною лексикою звертатися до ведучої. Також Раміна повідомила, що нетверезий чоловік був озброєний.

Раніше в мережі набуда популярності чергова пародія акторки дубляжу Катерини Сергеєвої. Цього разу вона висміяла співачку Лободу та блогерку Раміну Есхакзай. Остання не стала мовчати та прокоментувала креативний дубляж.

Журналістка та ведуча Раміна Есхакзай, яка у березні відсвяткувала свій 31-й день народження, оголосила про розставання з юристом Євгеном Проніним.