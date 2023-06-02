Уголовные дела и неуплаченные алименты: Рамина назвала имя ее обидчика

Блогерша Рамина Эсхакзай. Фото: Instagram/raminalalala

Накануне блогерша Рамина Эсхакзай попала в скандальную и неприятную ситуацию во время воздушной тревоги. Вооруженный мужчина, который по словам звезды был под хмельком, унизил ее честь и достоинство.

В прямом эфире программы "Сніданок з 1+1" Рамина назвала имя мужчины и рассказала о его проблемах с законом.

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Обидчик Эсхакзай

По словам блогерши, ей удалось идентифицировать мужчину. Им оказался Козик Игорь Александрович 1979 года рождения. По нему открыт ряд уголовных дел. Ни одна из них не доведена до конца, поскольку присутствует коррупционная составляющая.

По информации Рамины, в 2021 году он избил одного из мужчин, также не оплачивает алименты, сумма которых уже превысила 300 тысяч гривен.

"Имеет детей от разных женщин. И это для него смягчающее обстоятельство. Его лишили разрешения на оружие, но он продолжает противозаконно носить его", — заявила в прямом эфире блогерша.

Обидчик Рамины Эсхакзай. Фото: Instagram/raminalalala

По словам Рамины, мужчине с адвокатами помогает его отец. Именно из-за безнаказанности, уверена блогерша, он себя так нагло и ведет. Эксхакзай уже написала заявление против мужчины в полицию.

Рамина обратилась ко всем потерпевшим, кто имел дело с Козиком. По предварительной информации, мужчина также занимался рэкетом в столице. У блогерши есть опасения относительно безопасности своей жизни, но в этом вопросе у нее принципиальная позиция — идти до конца.

Рамина Эксхакзай на телевидении. Скриншот: YouTube/snidanok

Напомним, ранее мы писали, что Рамина разошлась со своим бойфрендом после пяти лет отношений. Также мы рассказывали, что Рамина Эсхакзай отреагировала на пародию ее интервью с певицей Светланой Лободой.