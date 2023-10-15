Кріс Еванс, який нещодавно зізнався, що одружений, розповів про своє весілля

Кріс Еванс на Comic Con в Нью Йорку. Фото: Stephen Yang

Зірка фільмів про Капітана Америку Кріс Еванс місяць тому таємно одружився з 26-річною акторкою Альбою Баптістою. Днями, приймаючи участь нью-йоркському Comic Con, 42-річний актор поділився подробицями їх з дружиною весілля.

Про це пише Page Six.

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Було два весілля

Про роман зірки "Месників" і Альби Баптісти вперше стали говорити у листопаді 2022 року, вже тоді писали, що пара разом понад рік. У той самий час вони були помічені тримаючись за руки в Центральному парку в Нью-Йорку.

У лютому цього року Кріс Еванс офіційно розповів про свій роман в Instagram, опублікувавши фото з коханою.

Кріс Еванс і Альба Баптіста. Фото: Instagram teamcevans

Місяць тому почали ширитися чутки про весілля пари. Тепер актор офіційно їх підтвердив: він зявився на публіці в обручці і розповів про своє весілля, точніше свої, адже їх було два!

"Я одружився, це було справді чудово! У нас було дві церемонії. Одна на східному узбережжі, а інша у Португалії, адже моя дружина звідти. Вони були просто чудові та прекрасні", — поділився Еванс.

Перше весілля пара відіграла у своєму будинку у Бостоні. Захід був таємним, гості повинні були підписати документ про нерозголошення і здати свої мобільні телефони. Кілька зіркових колег актора були присутні на церемонії, включаючи Джеремі Реннера, Роберта Дауні-молодшого, Скарлетт Йоханссон і Кріса Хемсворта.

А коли пара була у Португалії, де святкувала весілля вдруге з родиною Баптісти, вони зустрілися з принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл.

Кріс також розповів, що весільні клопоти були досить виснажливими для нього.

Кріс Еванс і Альба Баптіста. Фото: Instagram teamcevans

"Планування весілля вимагає багато часу — для тих із вас, хто одружений, ви знаєте, це вимагає від вас багато", — поділився Кріс.

Проте зараз вони з дружиною нарешті відпочивають і насолоджуються життям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Тор" Кріс Гемсворт розповів, як змінив своє життя після результатів тесту на Альцгеймер.

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