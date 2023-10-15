Крис Эванс, недавно признавшийся, что женат, рассказал о своей свадьбе

Крис Эванс на Comic Con в Нью-Йорке. Фото: Stephen Yang

Звезда фильмов о Капитане Америке Крис Эванс месяц назад тайно женился на 26-летней актрисе Альбе Баптисте. На днях, принимая участие в нью-йоркском Comic Con, 42-летний актер поделился подробностями их с супругой свадьбы.

Об этом пишет Page Six.

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Было две свадьбы

О романе звезды "Мстителей" и Альбы Баптисты впервые стали говорить в ноябре 2022 года, уже тогда писали, что пара вместе больше года. В то же время они были замечены, держась за руки, в Центральном парке в Нью-Йорке.

В феврале этого года Крис Эванс официально рассказал о своем романе в Instagram, опубликовав фото с любимой.

Крис Эванс и Альба Баптиста. Фото: Instagram teamcevans

Месяц назад начали распространяться слухи о свадьбе пары. Теперь актер официально их подтвердил: он появился на публике в обручальном кольце и рассказал о своей свадьбе, точнее свадьбах, ведь их было два!

"Я женился, это было действительно здорово! У нас было две церемонии. Одна на восточном побережье, а другая в Португалии, потому что моя жена оттуда. Они были просто великолепны и прекрасны", – поделился Эванс.

Первую свадьбу пара отыграла в своем доме в Бостоне. Мероприятие было тайным, гости должны были подписать документ о неразглашении и сдать свои мобильные телефоны. Несколько звездных коллег актера присутствовали на церемонии, включая Джереми Реннера, Роберта Дауни-младшего, Скарлетт Йоханссон и Криса Хэмсворта.

А когда пара была в Португалии, где праздновала свадьбу второй раз с семьей Баптисты, они встретились с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл.

Крис также рассказал, что свадебные заботы были достаточно изнурительными для него.

Крис Эванс и Альба Баптиста. Фото: Instagram teamcevans

"Планирование свадьбы требует много времени. Те, кто женат, вы знаете, это требует от вас многого", – поделился Крис.

Однако сейчас они с женой наконец-то отдыхают и наслаждаются жизнью.

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