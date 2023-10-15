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Крис Эванс, недавно признавшийся, что женат, рассказал о своей свадьбе

15 октября 2023 12:30
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Крис Эванс, недавно признавшийся, что женат, рассказал о своей свадьбе
Крис Эванс на Comic Con в Нью-Йорке. Фото: Stephen Yang
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Звезда фильмов о Капитане Америке Крис Эванс месяц назад тайно женился на 26-летней актрисе Альбе Баптисте. На днях, принимая участие в нью-йоркском Comic Con, 42-летний актер поделился подробностями их с супругой свадьбы.

Об этом пишет Page Six.

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О романе звезды "Мстителей" и Альбы Баптисты впервые стали говорить в ноябре 2022 года, уже тогда писали, что пара вместе больше года. В то же время они были замечены, держась за руки, в Центральном парке в Нью-Йорке.

В феврале этого года Крис Эванс официально рассказал о своем романе в Instagram, опубликовав фото с любимой.

 

крис эванс и альба баптиста
Крис Эванс и Альба Баптиста. Фото: Instagram teamcevans

Месяц назад начали распространяться слухи о свадьбе пары. Теперь актер официально их подтвердил: он появился на публике в обручальном кольце и рассказал о своей свадьбе, точнее свадьбах, ведь их было два!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Share by Chris Evans (@teamcevans)

"Я женился, это было действительно здорово! У нас было две церемонии. Одна на восточном побережье, а другая в Португалии, потому что моя жена оттуда. Они были просто великолепны и прекрасны", – поделился Эванс.

Первую свадьбу пара отыграла в своем доме в Бостоне. Мероприятие было тайным, гости должны были подписать документ о неразглашении и сдать свои мобильные телефоны. Несколько звездных коллег актера присутствовали на церемонии, включая Джереми Реннера, Роберта Дауни-младшего, Скарлетт Йоханссон и Криса Хэмсворта.

А когда пара была в Португалии, где праздновала свадьбу второй раз с семьей Баптисты, они встретились с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл.

Крис также рассказал, что свадебные заботы были достаточно изнурительными для него.

 

крис эванс и альба баптиста
Крис Эванс и Альба Баптиста. Фото: Instagram teamcevans

"Планирование свадьбы требует много времени. Те, кто женат, вы знаете, это требует от вас многого", –  поделился Крис.

Однако сейчас они с женой наконец-то отдыхают и наслаждаются жизнью.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, что "Тор" Крис Гемсворт рассказал, как изменил свою жизнь после результатов теста на Альцгеймер.

Также мы писали, что звезда "Стражей галактики" выставил на продажу свое роскошное "семейное гнездышко".

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