"Тор" Кріс Гемсворт розповів, як змінив своє життя після результатів тесту на Альцгеймер

Актор Кріс Гемсворт. Фото: instagram.com/menshealthmag/

Актор Кріс Гемсворт кардинально змінив своє життя після того, як виявив, що може бути схильний до хвороби Альцгеймера. 40-річній зірці зробили генетичний тест у документальному серіалі National Geographic.

Про це пише Daily Mail.

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Тест показав, що Гемсворт має дві копії гена APOE e4, який пов’язаний із підвищеним ризиком Альцгеймера.

"Ти постійно думаєш, що житимеш вічно, особливо будучи молодим. Тоді коли мені сказали, що це може бути те, це мене вразило", — сказав Хемсворт у шоу.

Після тесту Кріс вніс зміни до своїх тренувань і тепер більше зосереджується на здоров’ї свого мозку.

В інтерв'ю Men's Health він сказав, що "включає більше самотності у своє життя".

"Я завжди дотримувався своїх режимів щодо вправ, але останнім часом я справді відчув, як важливо приділяти час собі без будь-якого стороннього голосу чи стимуляції та виділяти час на тишу", — пояснив Кріс Гемсворт.

Актор "Тора" сказав, що, незважаючи на те, що тренування важливі, він набагато більше зосереджується на роботі з усвідомленістю. Кріс також стежить за тим, щоб він висипатися і регулярно приймає крижані ванни.

Минулого року Гемсворт також вносив корективи у свій фітнес-режим.

"Моя вага сильно коливається через різні ролі, а також мої власні інтереси щодо того, щоб випробувати своє тіло різними способами. Я піднімаю вагу рідше, ніж раніше, і включаю більше кардіотренувань і тренувань на витривалість, які мені набагато більше подобаються, ніж важкі сеанси бодібілдингу", — говорить зірковий актор.

Лікар Пітер Аттіа припустив, що регулярні фізичні вправи та повноцінний сон мають вирішальне значення для зниження ймовірності прояву хвороби Альцгеймера.

Крім того, він радив відвідувати сауни, чистити зуби щіткою та зубною ниткою, а також займатися розумовою гостротою. Гемсворт також сказав доктору Аттії, що хоче покращити баланс між роботою та особистим життям, проводячи більше часу з сім’єю.

"Це змусило мене подумати про моїх дітей і про те, як вони ростуть, і все так різко змінюється, і я хочу зануритися в це", — говорить Гемсворт.

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