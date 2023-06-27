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Кріштіану Роналду "засвітив" готичний педикюр на відпочинку

27 червня 2023 15:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кріштіану Роналду "засвітив" готичний педикюр на відпочинку
Футболіст Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зірка футболу Кріштіану Роналду багато працює, але знає і як гарно відпочити. Зірка провів весело час у компанії друзів на власній яхті.

Фото, на якому задоволено позує, поділився у своєму Instagram.

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Футболіст позував у трусах від Dolce and Gabbana на яхті у компанії друзів та матері своїх дітей Джорджини Родрігез. На одному зі знімків Роналду "засвітив" фарбовані у чорний колір нігті.

 

Футболіст Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano/

Роналду, який отримує £175 мільйонів на рік у Саудівській Аравії, відомий своєю одержимістю фітнесом та здоровим способом життя. Тож нігті насправді вкриті захисним засобом від грибка та бактерій.

"Багато спортсменів вкривають своїх нігті захисним засобом, який береже від бактерій, адже їхні ноги часто пітніють. Навіть Майк Тайсон так робить", — говорять фахівці.

Нагадаємо, наречена Роналду, Джорджина Родрігез вийшла на червону доріжку кінофестивалю у Каннах у золотій сукні. Наречена зіркового футболіста підкреслила пишні форми золотою сукнею з глибоким декольте.

Раніше дружина іншого зіркового футболіста Девіда Бекхема, Вікторія, разом з родиною побувала на останньому концерті Елтона Джона у Лондоні. Її чоловік не міг стримуватися, щоб не підспівувати легендарному музиканту.

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