Криштиану Роналду "засветил" готический педикюр на отдыхе

Футболист Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano/

Звезда футбола Криштиану Роналду много работает, но знает и как хорошо отдохнуть. Звезда весело провел время в компании друзей на собственной яхте.

Фото, на котором довольно позирует, поделился в своем Instagram.

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Футболист позировал трусы от Dolce and Gabbana на яхте у компании друзей и матери своих детей Джорджины Родригез. На одном из снимков Роналду "засветил" накрашенные в черный цвет ногти.

Футболист Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano/

Роналду, который получает £175 миллионов в год в Саудовской Аравии, известен своей одержимостью фитнесом и здоровым образом жизни. Так что ногти на самом деле покрыты защитным средством от грибка и бактерий.

"Многие спортсмены покрывают свои ногти защитным средством, которое бережет от бактерий, ведь их ноги часто потеют. Даже Майк Тайсон так делает", — говорят специалисты.

Напомним, невеста Роналду, Джорджина Родригез, вышла на красную дорожку кинофестиваля в Каннах в золотом платье. Невеста звездного футболиста подчеркнула пышные формы золотым платьем с глубоким декольте.

Ранее жена другого звездного футболиста, Дэвида Бекхэма, Виктория, вместе с семьей побывала на последнем концерте Элтона Джона в Лондоне. Ее муж не мог сдерживаться, чтобы не подпевать легендарному музыканту.