Криштиану Роналду "засветил" готический педикюр на отдыхе
Звезда футбола Криштиану Роналду много работает, но знает и как хорошо отдохнуть. Звезда весело провел время в компании друзей на собственной яхте.
Фото, на котором довольно позирует, поделился в своем Instagram.
Забота о собственном здоровье
Футболист позировал трусы от Dolce and Gabbana на яхте у компании друзей и матери своих детей Джорджины Родригез. На одном из снимков Роналду "засветил" накрашенные в черный цвет ногти.
Роналду, который получает £175 миллионов в год в Саудовской Аравии, известен своей одержимостью фитнесом и здоровым образом жизни. Так что ногти на самом деле покрыты защитным средством от грибка и бактерий.
"Многие спортсмены покрывают свои ногти защитным средством, которое бережет от бактерий, ведь их ноги часто потеют. Даже Майк Тайсон так делает", — говорят специалисты.
Напомним, невеста Роналду, Джорджина Родригез, вышла на красную дорожку кинофестиваля в Каннах в золотом платье. Невеста звездного футболиста подчеркнула пышные формы золотым платьем с глубоким декольте.
Ранее жена другого звездного футболиста, Дэвида Бекхэма, Виктория, вместе с семьей побывала на последнем концерте Элтона Джона в Лондоне. Ее муж не мог сдерживаться, чтобы не подпевать легендарному музыканту.