Кристина Агилера продемонстрировала пышные формы в мраморной ванной.

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/

Певица Кристина Агилера никогда не комплексовала и экспериментировала с разными образами. Артистка решила порадовать поклонников фотосессией в мраморной ванной.

Фото Агилера запостила в своем Instagram.

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Кристина Агилера примерила именной яркий купальник и дизайнерские очки. Так звезда заявила поклонникам, что ждет их на своем концерте.

Раньше артистка не раз провоцировала не только выходами на красной дорожке, но и своими историями из жизни. Так, Агилера призналась, что отношения могут иметь разные уровни, а лично ее опыт интимной жизни полон необычных решений. Хотя, по словам звезды, потеряла девственность она поздно.

"Это было позже, чем все думают, слишком поздно, как для девушки, которая поет хит Dirrty. Сейчас мне забавно об этом вспоминать", — рассказала артистка и добавила, что никогда не ходила на свидание с коллегами, ведь хорошо знает их.

Сейчас актриса в отношениях с Мэтью Ратлером. С ним звезда встретилась на съемках картины "Бурлеск".

"Он особенный человек, он тот, с кем можешь говорить по телефону до утра", — рассказала артистка изданию People.

В 2014 году у пары родилась дочь Самер Рейн, также Агилера имеет сына Макса от брака с Джонатоном Братманом.

Напомним, певица Кристина Агилера активно гастролирует по всему миру. Часто артистка выступает в солнцезащитных очках, корректирующих пропорции лица. В последнее время в соцсетях все больше разговоров о том, что Кристина посетила пластического хирурга.

Ранее певица Lizzo не смогла смолчать, увидев очередной хейтерский комментарий на своей странице в социальной сети. Звезда жестко ответила недоброжелателям.