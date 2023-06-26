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Селена Гомес порадувала прихильників звабливим фото у купальнику

26 червня 2023 15:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Селена Гомес порадувала прихильників звабливим фото у купальнику
Співачка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка та акторка Селена Гомес останнім часом постійно була зайнята на зйомках. Але зірка не забуває про прихильників, які чекають на її фото у соцмережі.

Цього разу акторка поділилася світлиною у купальнику в своєму Instagram.

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Ідеальна така як є

На фото, яке запостила артистка, вона звабливо позує на яхті. Зірка не соромиться своїх нових форм, а гордо демонструє їх у всій красі.

 

Співачка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Селена Гомес після того, як пережила операцію з трансплантації нирки, різко почала набирати зайву вагу.

"Я намагаюся залишатися стрункою, але коли йду в кафе, беру чотири тако, три яєчних роли, цибулеві кільця та гострий сендвіч з куркою. Але, насправді, я не переймаюся своєю вагою, тому що люди все одно про це постійно говорять неприємні речі. То ти дуже худа, то занадто гладка, то якісь речі на тобі погано сидять. Але я ідеальна така як є. Мораль історії? Бувайте", — сказала в одному з прямих ефірів у соціальній мережі зірка.

Селена Гомес розповіла, що через хворобу вовчак вона залежна від медикаментів до кінця життя.

Раніше модель Аліна Байкова як тільки могла привертала увагу світової спільноти до ситуації в Україні. Цього разу знаменитість ще раз нагадала всім, з якої країни найгарніші дівчата у світі.

Нагадаємо, зірка фільмів про "Гаррі Поттера" Емма Вотсон вразила розкішною фізичною формою. Акторка знялась у промокампанії модного бренду.

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