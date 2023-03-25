Крутоголов из "Дизель шоу" признался, чего боятся бывшие коллеги по проекту, сбежавшие из Украины

Актер студии "Дизель шоу" Егор Крутоголов и российские актеры Сергей Писаренко и Евгений Никишин

Российские актеры Сергей Писаренко и Евгений Никишин долгое время являлись участниками юмористического проекта "Дизель шоу". В начале полномасштабной войны они поддержали Украину, но впоследствии ушли из компании, уехали за границу и продолжают зарабатывать в россии.

Их позицию в интервью Татьяне Гончаровой прокомментировал актер "Дизель шоу" Егор Крутоголов.

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Причиной того, что Писаренко и Никишин ушли из популярного проекта, стало не высказывание своей четкой позиции относительно войны в Украине. Когда они уехали из Украины, то подрабатывали выступлениями на российских круизных лайнерах. Впрочем, они также открыто не поддерживают кровавый режим кремля.

"Писаренко в Эстонии, как я знаю, а Женя вернулся в россию. Я их не осуждаю, потому что никакого плохого слова об Украине я от них не слышал. Я знаю, что они боятся. И боятся не только за свою задницу, но и за свои семьи. Им есть чего бояться, я думаю", — прокомментировал побег бывших коллег Крутоголов.



Напомним, ранее мы писали, что Евгений Сморигин написал комплимент бывшей актрисе "Дизель шоу", которая пошла работать на россиян. Также мы рассказывали, что актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко показала последнее фото в телефоне за день до полномасштабной войны.