Як Ксенія Мішина потрапила до психлікарні – акторка згадала поганий момент з життя

Українська акторка Ксенія Мішина під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська акторка та колишня головна героїня романтичного проєкту "Холостячка" Ксенія Мішина розкрила несподівані подробиці зі свого життя. Виявляється, що у молоді роки дівчина проходила курс лікування у психічній лікарні.

Про це Ксенія Мішина розповіла у розділі Stories на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Акторка пригадала свої студентські роки зі страхом, адже вони в неї пройшли не дуже позитивно. Річ у тому, що після закінчення школи Ксенія Мішина хотіла поступити до театрального університету, але через погано матеріальне становище її батьки були проти, а сама вона боялася переїжджати до столиці.

Stories акторки Ксенії Мішиної. Фото: скріншот з YouTube

Тому Ксенія вступила до економічного університету, де в неї почався досить непростий період з життя. У ці роки у дівчини з’явилися шкідливі звички та депресія, а сама вона постійно відвідувала різні гучні вечірки. Це тривало до тих пір, аж поки в неї не почалися панічні атаки.

Stories акторки Ксенії Мішиної. Фото: скріншот з YouTube

Дівчина вважає, що це сталося через те, що вона так і не вступила до театрального університету.

"Це було звичайне хаотичне студентське життя – тусовки, алкоголь, цигарки, жодного розвитку і росту. Усе це продовжувалося до тієї миті, доки, сидячи на парі, не зловила першу панічну атаку. Я не розуміла, що це був за стан, і згадувати страшно й досі", – згадує Ксенія Мішина.

Stories акторки Ксенії Мішиної. Фото: скріншот з YouTube

Тоді вона зрозуміла, що самостійно їй не вдасться з цим впоратися, тому вона попросила рідних звернутися за допомогою. Згодом Ксенія потрапила до психічної лікарні на три місяці реабілітації. За цей час вона змогла взяти себе в руки та наважилася вступити до театрального у Києві.

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