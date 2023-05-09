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Ксения Мишина была в психушке: ошеломительное признание холостячки

9 мая 2023 16:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как Ксения Мишина попала в психушку – актриса вспомнила плохой момент из жизни
Украинская актриса Ксения Мишина во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская актриса и бывшая главная героиня романтического проекта "Холостячка" Ксения Мишина раскрыла неожиданные подробности своей жизни. Оказывается, в молодые годы девушка проходила курс лечения в психической больнице.

Об этом Ксения Мишина рассказала в разделе Stories на своей странице в социальной сети Instagram.

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Актриса вспомнила свои студенческие годы со страхом, ведь они у нее прошли не слишком положительно. Дело в том, что после окончания школы Ксения Мишина хотела поступить в театральный университет, но из–за плохого материального положения ее родители были против, а сама она боялась переезжать в столицу.

Stories Ксении Мишиной
Stories актрисы Ксении Мишиной. Фото: скриншот с YouTube

Поэтому Ксения поступила в экономический университет, где у нее начался довольно непростой период жизни. В эти годы у девушки появились вредные привычки и депрессия, а сама она постоянно посещала разные громкие вечеринки. Это продолжалось до тех пор, пока у нее не начались панические атаки.

Stories Ксении Мишиной
Stories актрисы Ксении Мишиной. Фото: скриншот с YouTube

Девушка считает, что это произошло из–за того, что она так и не поступила в театральный университет.

"Это была обычная хаотическая студенческая жизнь – тусовки, алкоголь, папиросы, никакого развития и роста. Все это продолжалось до тех пор, пока, сидя на паре, не поймала первую паническую атаку. Я не понимала, что это было за состояние, и вспоминать страшно до сих пор", – вспоминает Ксения Мишина.

Stories Ксении Мишиной
Stories актрисы Ксении Мишиной. Фото: скриншот с YouTube

Тогда она поняла, что самостоятельно ей не удастся с этим справиться, поэтому она попросила родных обратиться за помощью. Впоследствии Ксения попала в психическую больницу на три месяца реабилитации. За это время она смогла взять себя в руки и решилась поступить в театральный в Киеве.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская актриса Ксения Мишина показала себя в откровенном виде.

Ранее мы рассказывали, что актриса Ксения Мишина сообщила, уедут ли ее родители из Крыма во время украинского контрнаступления.

Также мы сообщали о том, что известная актриса Ксения Мишина вспомнила о начале войны в Украине.

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