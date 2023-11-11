Ксенія Мішина розповіла, що змусило її піти від коханого під час вагітності

Акторка Ксенія Мішина. Фото: Скріншот

Акторка Ксенія Мішина розповіла, чому була змушена піти від батька свого сина Платона ще під час вагітності. Зірка зізналася, що несподівано її стосунки з екснареченим погіршилися, а через свій юний вік вона не розуміла, як із цим впоратися.

Про це Мішина розповіла на YouTube каналі журналістки Раміни Есхакзай "RAMINA" у проєкті "30+".

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За словами Мішиної, у неї сталася нестандартна ситуація. Вона народжувала дитину вже сама.

"Я розуміла, що це дитина тільки для мене. У нас стосунки почали "валити" кудись не туди ще на перших місяцях вагітності. Ми жили півтора року, він був більш-менш нормальний. Мені було 20 років, маленька дівчина. Зараз дівчина у 20 років може розбиратися в цьому, я не розбиралася. Але кошмар настав, коли я завагітніла. Думаю, щось у нього відбулося всередині. Одна справа — хотіти дитину, інша — мати її. Наші стосунки стали пекельними. Початок вагітності був складний. У мене був токсикоз, і він не зрозумів", — пригадує зірка.

Мішина поїхала від чоловіка остаточно на п'ятому місяці вагітності.

"Просто сіла, сказала, навіщо мені це потрібно? У мене взагалі не було страху. Мені настільки було погано з ним, це страшніше, ніж я буду сама. Я поїхала до батьків, розчавлена, мені було соромно. Існують певні стереотипи в нашій культурі: "один раз на все життя", "як це у Мішиної може бути така ситуація?", "ти неправильна". Але зустріла таке ставлення тільки від себе, а коли ти з неправильним мисленням, ти і світ таким бачиш, але потім я була на якомусь дні невпевненості, й потім себе ростила, сама збирала. Була з дитиною, коли мама не мала грошей, у тата інша родина. Втратила все, він взагалі не допомагав у вихованні сина. Все, що син має від батька: велосипед, і це тому, що він з'явився лише через 10 років. І ще на день народження планшет подарував", — говорить акторка.

Зараз Мішина не боїться, що залишиться самотньою. Висновки зі свого досвіду вона намагається передати сину.

"Він зростає поруч зі мною, щоб потім передав своїм дітям, що я передаю йому. Це так складається життя. Завжди сльози твоєї дитини — це твої помилки. Треба більше розуміти, що ти не так робиш і що треба змінити. Твоя дитина не прийшла, щоб залишитися на все життя з тобою, вона прийшла, щоб ти її виростила, передала свій досвід, і вона далі пішла з певним досвідом. Я так і говорю своєму сину: "Ти прийшов непросто так, в таку родину, де немає батька. Я буду намагатися відкривати цей секрет і пояснювати. І що далі буде — не знаю. Досвід має привести до таких інсайтів, які ти потім будеш передавати своїм дітям і вибудовувати свою родину певним образом", — розповіла зірка.

Раніше син Ксенії Мішиної влаштував їй кумедну фотосесію на пальмі.

Нагадаємо, Ксенія Мішина показала свої "некрасиві" фото.