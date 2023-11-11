Ксенія Мішина розповіла, що змусило її піти від коханого під час вагітності
Акторка Ксенія Мішина розповіла, чому була змушена піти від батька свого сина Платона ще під час вагітності. Зірка зізналася, що несподівано її стосунки з екснареченим погіршилися, а через свій юний вік вона не розуміла, як із цим впоратися.
Про це Мішина розповіла на YouTube каналі журналістки Раміни Есхакзай "RAMINA" у проєкті "30+".
Ксенія Мішина розповіла про пекельні стусунки
За словами Мішиної, у неї сталася нестандартна ситуація. Вона народжувала дитину вже сама.
"Я розуміла, що це дитина тільки для мене. У нас стосунки почали "валити" кудись не туди ще на перших місяцях вагітності. Ми жили півтора року, він був більш-менш нормальний. Мені було 20 років, маленька дівчина. Зараз дівчина у 20 років може розбиратися в цьому, я не розбиралася. Але кошмар настав, коли я завагітніла. Думаю, щось у нього відбулося всередині. Одна справа — хотіти дитину, інша — мати її. Наші стосунки стали пекельними. Початок вагітності був складний. У мене був токсикоз, і він не зрозумів", — пригадує зірка.
Мішина поїхала від чоловіка остаточно на п'ятому місяці вагітності.
"Просто сіла, сказала, навіщо мені це потрібно? У мене взагалі не було страху. Мені настільки було погано з ним, це страшніше, ніж я буду сама. Я поїхала до батьків, розчавлена, мені було соромно. Існують певні стереотипи в нашій культурі: "один раз на все життя", "як це у Мішиної може бути така ситуація?", "ти неправильна". Але зустріла таке ставлення тільки від себе, а коли ти з неправильним мисленням, ти і світ таким бачиш, але потім я була на якомусь дні невпевненості, й потім себе ростила, сама збирала. Була з дитиною, коли мама не мала грошей, у тата інша родина. Втратила все, він взагалі не допомагав у вихованні сина. Все, що син має від батька: велосипед, і це тому, що він з'явився лише через 10 років. І ще на день народження планшет подарував", — говорить акторка.
Зараз Мішина не боїться, що залишиться самотньою. Висновки зі свого досвіду вона намагається передати сину.
"Він зростає поруч зі мною, щоб потім передав своїм дітям, що я передаю йому. Це так складається життя. Завжди сльози твоєї дитини — це твої помилки. Треба більше розуміти, що ти не так робиш і що треба змінити. Твоя дитина не прийшла, щоб залишитися на все життя з тобою, вона прийшла, щоб ти її виростила, передала свій досвід, і вона далі пішла з певним досвідом. Я так і говорю своєму сину: "Ти прийшов непросто так, в таку родину, де немає батька. Я буду намагатися відкривати цей секрет і пояснювати. І що далі буде — не знаю. Досвід має привести до таких інсайтів, які ти потім будеш передавати своїм дітям і вибудовувати свою родину певним образом", — розповіла зірка.
Раніше син Ксенії Мішиної влаштував їй кумедну фотосесію на пальмі.
Нагадаємо, Ксенія Мішина показала свої "некрасиві" фото.
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