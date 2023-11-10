Мішина розповіла, як батько її сина намагався повернутися у їхнє життя

Акторка Ксенія Мішина з сином Платоном. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Акторка Ксенія Мішина розповіла про те, як батько її сина Платона вирішив повернутися у їхнє життя після 10 років відсутності. Зірка зізналася, що спочатку хотіла дати шанс чоловікові, але згодом зрозуміла його справжні мотиви

Про це Мішина розповіла на YouTube каналі журналістки Раміни Есхакзай "RAMINA" у проєкті "30+".

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Мішина зізнається, що вони з колишнім не планували вагітність, але і не здивувалися, коли це сталося. Чоловік спочатку навіть був радий новині, але вже на п'ятому місяці вагітності Мішина змушена була піти від нього, адже стосунки стали нестерпними.

"Трапилося те, що він з'явився у нашому житті з Платоном після 10 років, і сказав: "Я себе не виправдовую, але я просто злякався. Я боюся, і не знаю, що далі робити". Син все знає. Ніколи до своїх 10 років не запитав, хто його батько і де він. Він відчуває, що чогось в його житті не вистачає, але в наших особистих розмовах я йому пояснила, що така у нього доля, він розбереться пізніше. А коли його батько з'явився через 10 років, я бачила, що мій син не розуміє, хто це і що з цим робити. На початку війни з'явився батько, я подумала, хто я така, щоб не познайомити дитину з батьком. Я запитала у сина, чи хочеш познайомитися. Він погодився, вони познайомилися, але за певний час я зрозуміла, що у батька мета не побудувати стосунки з сином, а зі мною закрити якісь питання. І коли він сказав одного разу: "Я щось не відчуваю справжньої любові до дитини", я його послала", — розповіла Мішина.

Акторка зробила висновки після розставання з батьком сина.

"Коли я дивлюсь на цю ситуацію через стільки років, я дуже вдячна, що саме така ситуація мене вигодувала, виростила, дала силу, енергію досягти всього, чого я потребую і хочу", — коментує Мішина.

Нагадаємо, син Ксенії Мішиної влаштував їй кумедну фотосесію на пальмі.

Раніше Ксенія Мішина показала свої "некрасиві" фото.