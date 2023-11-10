Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Мішина розповіла, як батько її сина намагався повернутися у їхнє життя arrow

Мішина розповіла, як батько її сина намагався повернутися у їхнє життя

10 листопада 2023 16:29
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мішина розповіла, як батько її сина намагався повернутися у їхнє життя
Акторка Ксенія Мішина з сином Платоном. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Ксенія Мішина розповіла про те, як батько її сина Платона вирішив повернутися у їхнє життя після 10 років відсутності. Зірка зізналася, що спочатку хотіла дати шанс чоловікові, але згодом зрозуміла його справжні мотиви

Про це Мішина розповіла на YouTube каналі журналістки Раміни Есхакзай "RAMINA" у проєкті "30+".

Читайте також:

Ксенія Мішина зізналася, чому не возз'єдналася з батьком свого сина

Мішина зізнається, що вони з колишнім не планували вагітність, але і не здивувалися, коли це сталося. Чоловік спочатку навіть був радий новині, але вже на п'ятому місяці вагітності Мішина змушена була піти від нього, адже стосунки стали нестерпними.

 

 

"Трапилося те, що він з'явився у нашому житті з Платоном після 10 років, і сказав: "Я себе не виправдовую, але я просто злякався. Я боюся, і не знаю, що далі робити". Син все знає. Ніколи до своїх 10 років не запитав, хто його батько і де він. Він відчуває, що чогось в його житті не вистачає, але в наших особистих розмовах я йому пояснила, що така у нього доля, він розбереться пізніше. А коли його батько з'явився через 10 років, я бачила, що мій син не розуміє, хто це і що з цим робити. На початку війни з'явився батько, я подумала, хто я така, щоб не познайомити дитину з батьком. Я запитала у сина, чи хочеш познайомитися. Він погодився, вони познайомилися, але за певний час я зрозуміла, що у батька мета не побудувати стосунки з сином, а зі мною закрити якісь питання. І коли він сказав одного разу: "Я щось не відчуваю справжньої любові до дитини", я його послала", — розповіла Мішина.

 

Акторка зробила висновки після розставання з батьком сина.

"Коли я дивлюсь на цю ситуацію через стільки років, я дуже вдячна, що саме така ситуація мене вигодувала, виростила, дала силу, енергію досягти всього, чого я потребую і хочу", — коментує Мішина.

Нагадаємо, син Ксенії Мішиної влаштував їй кумедну фотосесію на пальмі.

Раніше Ксенія Мішина показала свої "некрасиві" фото.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції - 80x80

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:30 Українцям виплачують компенсацію до 1 тис. грн щомісяця — хто має право

Актуальне по темі