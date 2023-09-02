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Це не пляжна тусовка: Ксенію Мішину розкритикували за візит у школу у відвертому вбранні

2 вересня 2023 15:09
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Це не пляжна тусовка: Ксенію Мішину розкритикували за візит у школу у відвертому вбранні
Акторка Ксенія Мішина з сином. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Ксенія Мішина потрапила під хвилю критики з боку підписників. Зірка завітала до школи сина у вбранні, яке ефектно демонструвало її фігуру, але, на думку фоловерів, було неприйнятне для навчального закладу.

Скандал розгорівся у коментарях до допису, яким поділилася акторка у соціальній мережі.

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Ксенія Мішина завела сина до школи першого вересня. Зірка зробила кілька фото з хлопчиком. Для заходу артистка обрала штани та чорний топ, який оголював її підтягнутий прес.

"Темні часи породжують сильних людей. Сильні люди породжують світлі часи. З новим переможним навчальним роком", — підписала зірка публікацію.

 

Акторка Ксенія Мішина з сином. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Одразу пост почали критично коментувати підписники акторки.

"Взагалі-то у школах є дрес-код. Десь детально прописаний, десь умовний. Ви як наче забули переодягтись після спортзалу або щось типу того. А що було б якби учителі так ходили у школу?!"

"Дуже гарна фігура, прес...але в школу це просто неповага, наплювати на всіх"

"А чому не голі? Оце було круто! Такий розрив шаблонів, ух! Це як би я пришла до вас на шановне свято у старому брудному одягу та це ви не розумієте, це сучасне та розрив шаблонів. О так все своє непотребство оправдовують люди, які не розуміють елементарних правил етикету та стилю і дрескоду свята", — пишуть фоловери.

 

Акторка Ксенія Мішина нарвалася на критику. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Акторка Ксенія Мішина нарвалася на критику. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Але були й ті, хто підтримав акторку і побажав не слухати критиків, які живуть у минулому.

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