Ксения Мишина обнажила стальной пресс и ответила хейтерам

Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Актриса Ксения Мишина активно ведет свои социальные сети. Звезда публикует роскошные фотосессии и подробности личной жизни, поэтому становится нередко объектом критики.

Что думает по этому поводу Мишина написала в своем Instagram.

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Мишина признается, что на ее фото реагируют по-разному, кое-кто не жалеет комплиментоа, а кто-то щедрый на хейт. Актриса убеждена, что каждая оценка или суждение просто мысль, простая точка зрения.

Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

"Все, что мы о себе думаем, все наши убеждения — это последствия того, что мы узнали после своего рождения. От мамы, папы, общества. Они передали нам информацию какими мы должны быть и какими быть нельзя. Нас познакомили со стандартами, нам навязали взгляды. И мы с этим согласились. Теперь мы интерпретируем себя и судим о себе согласно всему, что знаем. Сегодня мы хорошие, завтра плохие, виноватые, безумные, сильные, слабые, красивые, безобразные. Мы те, кем себя считаем в зависимости от обстоятельств. Над нашей жизнью полностью доминирует система убеждений, которую мы усвоили", – говорит звезда.

Мишина говорит, что реальное Я — уникально, и оно не имеет ничего общего с тем, что мы знаем о себе.

Напомним, Мишина рассказала, как отец ее сына пытался вернуться в их жизнь.

Ранее Ксению Мишину подвергли критике за визит в школу в откровенном наряде.