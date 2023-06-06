Воздушая атака: Ксения Мишина показала, где прячем сына

Ксения Мишина с сыном. Фото: instagram.com/misha.k.ua/?hl=ru

Актриса Ксения Мишина этой ночью, как и большинство украинцев, должна была искать безопасное место. Россия снова нанесла ракетные удары, подтверждая свое звание страны-террориста.

Как сын провел прошлую ночь, Мишина показала в своем Instagramе.

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На фото, которое актриса запостила, ее 11-летний сын Платон спит под одеялами на полу в ванной.

Ксения Мишина показала, как провела беспокойную ночь во время воздушной атаки. Скриншот: instagram.com/misha.k.ua/

"Сообщение от друга: "проснулся от лопнувшей крышки унитаза, на которой я заснул. Тоже оказался страшный звук". Уборная теперь как центр нашей жизни. Постира, по*рал, лег спать…" , — подписала снимок актриса.

Фоловеры Мишиной подвергли критике такой выбор убежища.

"Ванная комната не безопасна в воздушные тревоги, так как при взрыве отлетает плитка, которая может серьезно ранить".

"Ой, ни в коем случае нельзя в ванной комнате, очень опасно, у моего племянника выбило окна и везде отлетела плитка, лучше в коридоре", — советуют поклонники.

Некоторые подписчики также напомнили актрисе, как она опубликовала видео работы ПВО.

Напомним, массированный ракетный обстрел оккупантами столицы 16 мая наделал шума не только в небе, но и в соцсетях. Многие блогеры и знаменитости опубликовали видео во время работы ПВО. Среди них была и актриса Ксения Мишина. Через два дня кинозвезда все же попросила прощения у украинцев.

Ранее мы рассказывали, уедут ли родители Ксении Мишиной из Крыма во время контрнаступления ВСУ.