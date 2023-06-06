Воздушая атака: Ксения Мишина показала, где прячем сына

Ксения Мишина показала, где прячет сына во время воздушных атак
Актриса Ксения Мишина этой ночью, как и большинство украинцев, должна была искать безопасное место. Россия снова нанесла ракетные удары, подтверждая свое звание страны-террориста.
Как сын провел прошлую ночь, Мишина показала в своем Instagramе.
На фото, которое актриса запостила, ее 11-летний сын Платон спит под одеялами на полу в ванной.
"Сообщение от друга: "проснулся от лопнувшей крышки унитаза, на которой я заснул. Тоже оказался страшный звук". Уборная теперь как центр нашей жизни. Постира, по*рал, лег спать…" , — подписала снимок актриса.
Фоловеры Мишиной подвергли критике такой выбор убежища.
"Ванная комната не безопасна в воздушные тревоги, так как при взрыве отлетает плитка, которая может серьезно ранить".
"Ой, ни в коем случае нельзя в ванной комнате, очень опасно, у моего племянника выбило окна и везде отлетела плитка, лучше в коридоре", — советуют поклонники.
Некоторые подписчики также напомнили актрисе, как она опубликовала видео работы ПВО.
Напомним, массированный ракетный обстрел оккупантами столицы 16 мая наделал шума не только в небе, но и в соцсетях. Многие блогеры и знаменитости опубликовали видео во время работы ПВО. Среди них была и актриса Ксения Мишина. Через два дня кинозвезда все же попросила прощения у украинцев.
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