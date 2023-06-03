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Ксенія Мішина похизувалась підтягнутим тілом у купальнику

3 червня 2023 20:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Схудла Ксенія Мішина у купальнику показала підкачене тіло
Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Ксенія Мішина не перестає вражати результатами роботи у спортзалі. Зірка кіно вразила відмінною формою під час відпочинку.

Фото Мішина опублікувала у своєму Instagram.

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Акторка разом зі своїм сином Платоном вирушила на відпочинок до одного зі спа-готелів. Мішина не упустила можливісті зробити кілька яскравих знімків біля басейну.

"Образ дня", — підписала фото, на якому демонструє розкішну фігуру Мішина.

Весною зірка приголомшила фанатів знімками, на яких виглядає помітно схудлою.

"Моя найкраща форма за 33 роки життя. І я б могла дуже натхненно описати вам свою жіночу радість, але це всього лише невелика, хоча погоджуся гарна верхівка айсбергу, яка доступна зараз вашому погляду. Те чим я дійсно хочу з вами тут поділитися набагато цінніше і масштабніше за кубики преса. І, мабуть, відразу почну з того, що це один із найважливіших, трансформаційних, глибоких та ключових періодів мого життя" поділилася Мішина і додала, що спочатку вона була одержима красивою фігурою, а потім людьми, які наштовхнули її на глобальну зміну ідеалів та пріоритетів.Також зірка додала, що ніколи не буде колишньою.

Нагадаємо, під час одного з масованих обстрівлів Києва симало блогерів та знаменитостей опублікували відео роботи ППО. Серед них була й акторка Ксенія Мішина. Через два дні кінозірка все ж таки попросила вибачення в українців.

Раніше Ксенія Мішина розкрила несподівані подробиці зі свого життя. Виявляється, що у молоді роки дівчина проходила курс лікування у психічній лікарні.

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