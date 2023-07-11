Ксения Мишина показала стройные ноги в элегантном платье
Актриса Ксения Мишина порадовала подписчиков новым соблазнительным видео. Звезда предстала в элегантном образе "фам-фаталь".
Кадрамы фотосессии Мишина поделилась на своей странице в Instagram.
Можешь все сама
Звезда сериала "Крепостная" примерила откровенное элегантное платье черного цвета с разрезом, который во всей красоте демонстрировал ее стройные ноги. Дополнила образ высоким хвостом и украшениями.
"Сначала ты мечтаешь, чтобы кто-то исполнял твои желания, а потом понимаешь, что можешь все сама", — подписала видео актриса.
Мишина часто удивляет фанатов интересным контентом. Так, недавно звезда поразмышляла над тем, как можно успешно зарабатывать в социальной сети.
"Все же, наверное, встречали эти истории, когда пошел на курс СММ или айти — 3–6 месяцев, и ты уже зарабатываешь немалые деньги. Многие в Инстаграм реально зарабатывают и кайфуют от своей профессии, и я в том числе", — поделилась звезда.
Напомним, Ксения Мишина, которая несколько последних недель отдыхала в Турции, поразила сеть нежным видео. Звезда умилила кадрами прощания с мамой в аэропорту.
Ранее бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, Наталья Егорова, поразила модным выходом. Женщина посетила Неделю моды в Берлине.