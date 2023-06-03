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Тіна Кароль влаштувала ніжну фотосесію у квітучому полі

3 червня 2023 13:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тіна Кароль у шовковій сукні позувала у полях
Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Українська співачка Тіна Кароль щодня надихає шанувальників красою власних фото. Цього разу зірка знялась у романтичному образі на тлі квітучого поля.

Фото артистка показала на своїй сторінці в Instagram.

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На знімках Тіна позує у блакитній шовковій сукні-комбінації від українського бренду. Образ доповнила пишними локонами та яскравою червоною помадою. Фото співачка підписала локонічно: "Квітка".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tina Karol (@tina_karol)

Прихильники засипали зірку компліментами і відзначили, що іноді не потрібно ніяких фотостудій — рідна природа чарівна.

Співачка, яка полюбляє жіночні образи, переконана, що українки мають вроджену силу.

"Сила жіночності дійсно надзвичайна, особливо, в складний період. Українки мають вроджену здатність залишатися міцними та стійкими в умовах негараздів, надихаючи оточуючих своєю незламною впевненістю та грацією", — говорить Тіна Кароль.

Раніше Тіна Кароль знялась у сміливій фотосесії, яка нагадала відомий образ співачки Мадонни.

Фотографувала Тіну українка, яка мешкає у США, Яна Яцюк. У минулому Яна також знімала відомих голлівудських зірок: Кейт Бланшетт, Енн Хетевей, Біллі Айліш та багатьох інших.

Нагадаємо, глянець "ELLE Україна" презентував перший друкований номер в цьому році і другий від початку повномасштабної війни. На обкладинці з’явилась співачка Тіна Кароль.

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