Похудела Ксения Мишина в купальнике показала подкаченное тело

Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Актриса Ксения Мишина не перестает поражать результатами работы в спортзале. Звезда кино поразила отличной формой во время отдыха.

Фото Мишина опубликовала в своем Instagram.

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Актриса вместе со своим сыном Платоном отправилась на отдых в один из спа-отелей. Мишина не упустила возможности сделать несколько ярких снимков у бассейна.

"Образ дня", — подписала фото, на котором демонстрирует роскошную фигуру Мишина.

Весной звезда ошеломила фанатов снимками, на которых выглядит заметно похудевшей.

"Моя лучшая форма за 33 года жизни. И я бы могла очень вдохновенно описать вам свою женскую радость, но это всего лишь небольшая, хотя соглашусь хорошая верхушка айсберга, которая доступна сейчас вашему взору. То чем я действительно хочу с вами здесь поделиться гораздо ценнее и масштабнее кубиков пресса. И, пожалуй, сразу начну с того, что это один из важнейших, трансформационных, глубоких и ключевых периодов моей жизни", — поделилась Мишина и добавила, что сначала она была одержима красивой фигурой, а затем людьми, которые натолкнули ее на глобальное изменение идеалов и приоритетов. Также звезда добавила, что никогда не будет прежней.

Напомним, во время одного из массированных обстрелов Киева множество блогеров и знаменитостей опубликовали видео работы ПВО. Среди них была и актриса Ксения Мишина. Через два дня кинозвезда все же попросила прощения у украинцев.

Ранее Ксения Мишина раскрыла неожиданные подробности своей жизни. Оказывается, в молодые годы девушка проходила курс лечения в психиатрической больнице.