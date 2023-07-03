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Ксения Мишина похвасталась подтянутой фигурой на турецком курорте

3 июля 2023 18:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ксения Мишина похвасталась подтянутой фигурой на турецком курорте
Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Ксения Мишина отдыхает на курорте в Турции. Вместе с мамой и сыном звезда сериала "Крепостная" наслаждается летом и размышляет над будущим своего ребенка.

Фото с отдыха Мишина опубликовала в своем Instagram.

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Наслаждение от профессии

Ксения Мишина в этом году поразила подписчиков снимками, на которых она хвастает кубиками пресса. Звезда заметно похудела благодаря упорным тренировкам. Поэтому даже на турецком курорте актриса не пропускает занятия в спортзале. Мишина продемонстрировала роскошную физическую форму в купальнике и призналась, что уже сейчас думает о том, какое образование получит ее сын, 11-летний Платон.

"Все же наверняка встречали эти истории, когда пошел на курс СММ или айти — 3-6 месяцев, и ты уже зарабатываешь немалые деньги. Многие кто в Инстаграм реально зарабатывает и кайфует от своей профессии, и я в том числе", — поделилась звезда.

 

Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

 

Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Ранее Мишина отметила день рождения и поделилась главными выводами, сделанными к своему 34-летию. По мнению актрисы, главное — держать фокус на себе. Продолжать жить, действовать, не останавливаться. Не замирать, замораживать свою жизнь, впадать в состояние анабиоза в ожидании окончания войны или стабилизации ситуации. Быть в курсе, но пытаться переключаться и не жить исключительно ужасающими событиями, важно фильтровать информационный шум, выуживать самое важное, быть в курсе событий, но не жить новостями и трагедиями.

Напомним, массированный ракетный обстрел оккупантами столицы 16 мая наделал шума не только в небе, но и в соцсетях. Многие блогеры и знаменитости опубликовали видео во время работы ПВО. Среди них была и актриса Ксения Мишина. Через два дня кинозвезда все же попросила прощения у украинцев.

Ранее героиня сериала "Крепостная" Ксения Мишина разгневала публику новым видеороликом.

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