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Ксенія Мішина продемонструвала розкішну фігуру у купальнику

19 червня 2023 16:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ксенія Мішина продемонструвала розкішну фігуру у купальнику
Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Ксенія Мішина відсвяткувала своє 34-річчя. З цієї нагоди зірка продемонструвала розкішну фігуру на відпочинку.

Відео Ксенія запостила у своєму Instagram.

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Тримати фокус на собі

На відео, яким поділилася акторка, вона хизується підтягнутим тілом на пляжі. Фоловери були у захваті від фізичної форми Мішиної та засипали її компліментами та привітаннями.

 

Зіркові друзі теж не залишились осторонь:

"Русалонька! Красуне, Ксю, вітаємо,сонечко! Будь щаслива! Обіймаю!" — написала акторка Ольга Сумська.

"З днем народження неймовірна", — пише Наталка Денисенко.

"З Днем Народження. Я рідко зустрічала таких нереально гарних візуально людей. А ще якщо додати твою душевність та сексуальність", — коментує журналістка Раміна.

"З днем народення, мала", — пише Тарас Цимбалюк.

 

Зіркові колеги засипали Ксенію привітаннями. Скріншот: instagram.com/misha.k.ua/

Також у цей день з акторкою був її син Платон.

Мішина поділилася головними висновками, які зробила до свого 34-річчя.

"Позаду нелегкий трансформативний рік — рік змін, нових знайомств, сценаріїв життя, думок та інсайтів", — говорить акторка і ділиться думками:

  • Тримати фокус на собі. Щоби не втратити, в першу чергу, себе. Бути в ресурсі, дарувати користь іншим.
  • Продовжувати жити, діяти, не зупинятись. Не варто завмирати, заморожувати своє життя, впадати в стан анабіозу в очікуванні закінчення війни чи стабілізації ситуації. Поставити життя на "режим очікування" — найгірша затія.
  • Бути в курсі, але намагатись переключатись і не жити виключно жахливими подіями. З такою кількістю інформації я навчилась і зрозуміла, наскільки важливо фільтрувати інформаційний шум, вивужувати найважливіше, бути в курсі подій, але не жити новинами та трагедіями.

Нагадаємо, масований ракетний обстріл окупантами столиці 16 травня наробив галасу не тільки в небі, а й у соцмережах. Чимало блогерів та знаменитостей опублікували відео під час роботи ППО. Серед них була й акторка Ксенія Мішина. Через два дні кінозірка все ж таки попросила вибачення в українців.

Раніше героїня серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина розгнівала публіку новим відеороликом. Популярна телезірка показала рекламу електричної зубної щітки бренду Philips та отримала критику за свою діяльність.

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