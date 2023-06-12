Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Веде діяльність": українці запідозрили Ксенію Мішину в співпраці з РФ arrow

"Веде діяльність": українці запідозрили Ксенію Мішину в співпраці з РФ

12 червня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ксенія Мішина отримала критику за свою рекламу – українці засудили акторку
Українська акторка Ксенія Мішина під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська акторка та учасниця шоу "Танці з зірками", героїня серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина розгнівала публіку новим відеороликом. Популярна телезірка показала рекламу електричної зубної щітки бренду Philips та отримала критику за свою діяльність.

Відповідне відео Ксенія Мішина розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Читайте також:

"Які ми гарні, коли усміхнені. Це найкрасивіша зброя, яку подарувала нам природа. Але здорові зуби — це не лише про красу й естетику, це про здоров’я організму в цілому. Я досить серйозно дбаю про якість своєї усмішки та гігієну ротової порожнини, тому ви часто бачите мене в кріслі мого стоматолога. А вдома з цією задачею ми справляємося разом зі звуковими електричними щітками Philips Sonicare, які здійснюють правильні вимітальні рухи — саме такі, як рекомендують стоматологи", — написала Ксенія Мішина.

Люди, які підписані на українську акторку, як завжди, не змогли проігнорувати її нову публікацію. Підписники Ксенії Мішиної вирішили не мовчати та почали засуджувати її, залишаючи багато коментарів під новим відеороликом.

  • Заробляє тупо гроші...
  • Філіпс активно веде діяльність в Росії
  • Ви на рекламі живете? на сторінці одна реклама
  • Нічого особливого у цій зубній щітці. Як на мене, то ця вібрація і дзижчання лише дратує. Реклама і не більше
  • Вас цей стоматолог запросив взяти участь у рекламі щітки?)) Пам'ятаю, була у декреті і побачила його у передачі "одруження наосліп". Полюбляє жінок гарненьких))
Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної
Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної
Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська акторка Ксенія Мішина показала своє підтягнуте тіло.

Раніше ми розповідали про те, що українська акторка Ксенія Мішина вибачилася перед публікою.

Також ми повідомляли про те, що відома телезірка Ксенія Мішина розгнівала публіку кадрами з ліжка.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

"Герої в тилу": на Новини.LIVE стартує спецпроєкт про тих, хто перемагає без зброї в руках

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

08:49 Шапаренко піде з "Динамо": які клуби цікавляться гравцем

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB