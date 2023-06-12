Ксенія Мішина отримала критику за свою рекламу – українці засудили акторку

Українська акторка Ксенія Мішина під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська акторка та учасниця шоу "Танці з зірками", героїня серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина розгнівала публіку новим відеороликом. Популярна телезірка показала рекламу електричної зубної щітки бренду Philips та отримала критику за свою діяльність.

Відповідне відео Ксенія Мішина розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Які ми гарні, коли усміхнені. Це найкрасивіша зброя, яку подарувала нам природа. Але здорові зуби — це не лише про красу й естетику, це про здоров’я організму в цілому. Я досить серйозно дбаю про якість своєї усмішки та гігієну ротової порожнини, тому ви часто бачите мене в кріслі мого стоматолога. А вдома з цією задачею ми справляємося разом зі звуковими електричними щітками Philips Sonicare, які здійснюють правильні вимітальні рухи — саме такі, як рекомендують стоматологи", — написала Ксенія Мішина.

Люди, які підписані на українську акторку, як завжди, не змогли проігнорувати її нову публікацію. Підписники Ксенії Мішиної вирішили не мовчати та почали засуджувати її, залишаючи багато коментарів під новим відеороликом.

Заробляє тупо гроші...

Філіпс активно веде діяльність в Росії

Ви на рекламі живете? на сторінці одна реклама

Нічого особливого у цій зубній щітці. Як на мене, то ця вібрація і дзижчання лише дратує. Реклама і не більше

Вас цей стоматолог запросив взяти участь у рекламі щітки?)) Пам'ятаю, була у декреті і побачила його у передачі "одруження наосліп". Полюбляє жінок гарненьких))

Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скріншот з Instagram

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