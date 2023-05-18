Ксения Мишина извинилась за видео, которое опубликовала во время обстрела

Актриса Ксения Мишина. Фото: Instagram/misha.k.ua

Массированный ракетный обстрел оккупантами столицы 16 мая наделал шума не только в небе, но и в соцсетях. Многие блогеры и знаменитости опубликовали видео во время работы ПВО. Среди них была и актриса Ксения Мишина. Через два дня кинозвезда все же попросила прощения у украинцев.

Это она сделала в своем Instagram.

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Извинения от Мишиной

Актриса вновь отметила, что снимала просто темное небо, впрочем, сейчас, по словам Ксении, это не имеет разницы. Мишина заверила, что не считает себя предательницей.

"Я живу здесь, ежедневно медитирую под украинским небом, стараюсь, как и все, проживать большие стрессы, допускаю ошибки, но безгранично люблю свою страну и своих людей. Вся моя деятельность для вас и мне нет смысла держать оборону перед своими. Так что за свои действия я прошу прощения, потому что никаких плохих мотивов в моей голове не было и нет. И больше никаких фонариков в небе", — написала Мишина.

Также Ксения напомнила, что какие-либо неосторожные фотографии работы ПВО, даже если там мало что видно или почти ничего не видно — недопустимы. Публикацию Мишина дополнила фотографией, на которой позирует с грустным лицом.

Что говорила до этого

Сразу после критики Мишина дала отпор комментаторам. Актриса отметила, что в городах Украины работают камеры видеонаблюдения, трансляцию по которым можно найти в сети. Также Мишина вспомнила многочисленные Telegram каналы, публикующие видео с ночным небом во время работы ПВО.

Ксения Мишина прокомментировала видео с работой ПВО. Скриншот: Instagram/misha.k.ua

Напомним, ранее мы писали, что в Берлине отменили концерт Виктора Павлика из-за скандала со спецпропуском. Также мы рассказывали, что блогер и певица Инна Воронова извинилась за видео с работой ПВО.