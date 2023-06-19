Ксения Мишина продемонстрировала роскошную фигуру в купальнике

Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Актриса Ксения Мишина отпраздновала свое 34-летие. По этому случаю звезда продемонстрировала роскошную фигуру на отдыхе.

Видео Ксения запостила в своем Instagram.

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Держать фокус на себе

На видео, которым поделилась актриса, она хвастается подтянутым телом на пляже. Фолловеры были восхищены физической формой Мишиной и засыпали ее комплиментами и пожеланиями.

Звездные друзья тоже не остались в стороне:

"Русалочка! Красавица, Ксю, поздравляем, солнышко! Будь счастлива! Обнимаю!" — написала актриса Ольга Сумская.

"С днем рождения невероятна", — пишет Наталка Денисенко.

"С Днем Рождения. Я редко встречала таких нереально красивых визуально людей. А еще если добавить твою душевность и сексуальность", — комментирует журналистка Рамина.

"С днем рождения, малая", — пишет Тарас Цымбалюк.

Звездные коллеги засыпали Ксению пожеланиями. Скриншот: instagram.com/misha.k.ua/

В этот день с актрисой был ее сын Платон.

Мишина поделилась главными выводами, сделанными к своему 34-летию.

"Сзади нелегкий трансформативный год — год перемен, новых знакомств, сценариев жизни, мнений и инсайтов", — говорит актриса и делится мыслями:

Держать фокус на себе. Чтобы не потерять в первую очередь себя. Быть в ресурсе, дарить пользу другим.

Продолжать жить, действовать, не останавливаться. Не стоит замирать, замораживать свою жизнь, впадать в состояние анабиоза в ожидании окончания войны или стабилизации ситуации. Поставить жизнь на "режим ожидания" — самая плохая затея.

Быть в курсе, но пытаться переключаться и не жить исключительно ужасающими событиями. С таким количеством информации я научилась и поняла, насколько важно фильтровать информационный шум, выуживать самое важное, быть в курсе событий, но не жить новостями и трагедиями.

Напомним, массированный ракетный обстрел оккупантами столицы 16 мая наделал шума не только в небе, но и в соцсетях. Многие блогеры и знаменитости опубликовали видео во время работы ПВО. Среди них была и актриса Ксения Мишина. Через два дня кинозвезда все же попросила прощения у украинцев.

Ранее героиня сериала "Крепостная" Ксения Мишина разгневала публику новым видеороликом. Популярная телезвезда показала рекламу зубной щетки бренда Philips и получила критику за свою деятельность.