Ксения Мишина умилила душевным прощанием с мамой

Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Ксения Мишина, которая несколько последних недель отдыха в Турции, поразила сеть нежным видео. Звезда сериал "Крепостная" растрогала кадрами прощания с мамой в аэропорту.

Сентиментальный пост Ксения сделала в Instagram.

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Теперь каждая встреча – большая ценность

Ксения Мишина показала, как провожает маму в аэропорт. Женщина живет в оккупированном Крыму.

"Так жутко чувствовать, что ты уже не маленькая девочка…Что родители уже давно не рядом и ты уже сама утром варишь себе кашу…Теперь каждая встреча — большая ценность. Существует ли что-то дороже родительских объятий? Не позволяйте никому и ничему разрушить это. Никогда и ни за что! Обнимите своих родителей, если они рядом. Позвоните, если далеко. Расскажите как сильно любите, потому что Вы начались с их любви. Они — ваш фундамент в искусстве сознательной жизни", — написала в социальной сети актриса.

Ксения Мишина в Турции отдыхала вместе с мамой и сыном. В семейном кругу звезда также встретила 34-й день рождения. По случаю праздника актриса поделилась главными выводами, сделанными к своему 34-летию. По ее мнению, главное — держать фокус на себе. Быть в ресурсе, дарить пользу другим. Продолжать жить, действовать, не останавливаться.

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