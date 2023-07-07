Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ксения Мишина растрогала душевным прощанием с мамой arrow

Ксения Мишина растрогала душевным прощанием с мамой

7 июля 2023 15:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ксения Мишина умилила душевным прощанием с мамой
Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ксения Мишина, которая несколько последних недель отдыха в Турции, поразила сеть нежным видео. Звезда сериал "Крепостная" растрогала кадрами прощания с мамой в аэропорту.

Сентиментальный пост Ксения сделала в Instagram.

Читайте также:

Теперь каждая встреча – большая ценность

Ксения Мишина показала, как провожает маму в аэропорт. Женщина живет в оккупированном Крыму.

"Так жутко чувствовать, что ты уже не маленькая девочка…Что родители уже давно не рядом и ты уже сама утром варишь себе кашу…Теперь каждая встреча — большая ценность. Существует ли что-то дороже родительских объятий? Не позволяйте никому и ничему разрушить это. Никогда и ни за что! Обнимите своих родителей, если они рядом. Позвоните, если далеко. Расскажите как сильно любите, потому что Вы начались с их любви. Они — ваш фундамент в искусстве сознательной жизни", — написала в социальной сети актриса.

 

Ксения Мишина в Турции отдыхала вместе с мамой и сыном. В семейном кругу звезда также встретила 34-й день рождения. По случаю праздника актриса поделилась главными выводами, сделанными к своему 34-летию. По ее мнению, главное — держать фокус на себе. Быть в ресурсе, дарить пользу другим. Продолжать жить, действовать, не останавливаться.

Напомним, Даша Астафьева поделилась личной драмой. Бабушка Даши живет на Днепропетровщине. По словам звезды, в деревне ее бабушки, как и в десятках городов и поселков нашей страны, нет воды, и неизвестно, когда она появится. Для частного хозяйства — это катастрофа. Женщина отказывается покидать родные места.

Ранее солист группы Quest Pistols Антон Савлепов рассказал о семейной трагедии. Его брат долгое время находится в русском плену.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз