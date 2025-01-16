Ксения Мишина рассказала, зачем занимается голодовкой — фото

Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Актриса Ксения Мишина поделилась с поклонниками своими секретами для идеального внешнего вида. Звезда уже длительное время практикует голодание, поэтому рассказала, как именно оно влияет на ее организм.

Подробностями знаменитость поделилась в Instagram.

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Ксения Мишина рассказала, зачем голодает

Звезда "Крепостной" ответила на вопросы своих подписчиков относительно того, как держит свое тело в форме. Как поделилась актриса, раз в неделю она устраивает голодовку - в этот день она не употребляет ничего, кроме обычной воды.

"День голода у меня раз в неделю. Чтобы организм продолжал корректно работать без сбоев, это должно быть на постоянной основе, без смены дня. Например, у меня каждое воскресенье. Сначала, конечно, тяжело, но потом не замечаешь, мне все равно, ест кто-то рядом или нет, я понимаю, для чего я это делаю", — рассказала Мишина.

Ксения Мишина ответила на вопросы фанов. Фото: instagram.com/misha.k.ua

По словам Ксении, такая жесткая диета нужна ей не только для того, чтобы не набирать лишние килограммы, но и для поддержания здоровья всего организма.

"Голодание не для похудения. Голодание улучшает ясность мыслей и дает ощущение энергии и сосредоточенности. Я очень люблю наблюдать за организмом в этот день, потому что много интересных процессов и внутренних осознаний", — поделилась актриса.

Ксения Мишина объяснила зачем практикует голодовку. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ранее Ксения Мишина продемонстрировала свою фигуру в купальнике во время отдыха на острове.

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