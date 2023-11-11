Ксения Мишина рассказала, что заставило ее уйти от любимого во время беременности

Актриса Ксения Мишина. Фото: Скриншот

Актриса Ксения Мишина рассказала, почему вынуждена была уйти от отца своего сына Платона еще во время беременности. Звезда призналась, что неожиданно ее отношения с экс-женихом ухудшились, а из-за своего юного возраста она не понимала, как с этим справиться.

Об этом Мишина рассказала на YouTube канале журналистки Рамины Эсхакзай "RAMINA" в проекте "30+".

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Ксения Мишина рассказала об адских отношениях

По словам Мишиной, у нее произошла нестандартная ситуация. Она рожала ребенка уже одна.

"Я понимала, что это ребенок только для меня. У нас отношения начали "валить" куда-то не туда еще на первых месяцах беременности. Мы жили полтора года, он был более-менее нормальный. Мне было 20 лет, маленькая девочка. Сейчас девушка в 20 лет может разбираться в этом, я не разбиралась. Но кошмар наступил, когда я забеременела. Думаю, что-то у него произошло внутри. Одно дело — хотеть ребенка, другое — иметь его. Наши отношения стали адскими. Начало беременности было сложное. У меня был токсикоз, и он не понял", — вспоминает звезда.

Мишина уехала от мужчины окончательно на пятом месяце беременности.

"Просто села, сказала, зачем мне это нужно? У меня вообще не было страха. Мне настолько было плохо с ним, это страшнее, чем, если я буду одна. Я уехала к родителям раздавленая, мне было стыдно. Существуют определенные стереотипы в нашей культуре: "один раз на всю жизнь", "как это у Мишиной может быть такая ситуация?", "Ты неправильная". Но встречала такое отношение только от себя, а когда ты с неправильным мышлением, ты и мир таким видишь, но потом я была на каком-то дне неуверенности, и потом себя растила, сама собирала. Была с ребенком, когда у мамы не было денег, у папы другая семья. Потеряла все, он вообще не помогал в воспитании сына. Все, что сын имеет от отца: велосипед, и это потому, что он появился только через 10 лет. И еще на день рождения планшет подарил", — говорит актриса.

Сейчас Мишина не боится, что останется одинокой. Выводы из своего опыта она пытается передать сыну.

"Он растет рядом со мной, чтобы потом передал своим детям, что я передаю ему. Это так складывается жизнь. Всегда слезы твоего ребенка — это твои ошибки. Надо больше понимать, что ты не так делаешь и что нужно изменить. Твой ребенок не пришел, чтобы остаться на всю жизнь с тобой, он пришел, чтобы ты его вырастила, передала свой опыт, и он пошел дальше с определенным опытом. Я так и говорю своему сыну: "Ты пришел непросто так, в такую семью, где нет отца. Я постараюсь открывать этот секрет и объяснять. И что дальше будет — не знаю. Опыт должен привести к таким инсайтам, которые потом ты будешь передавать своим детям и выстраивать свою семью определенным образом", — рассказала звезда.

Ранее сын Ксении Мишиной устроил ей забавную фотосессию на пальме.

Напомним, Ксения Мишина показала свои "некрасивые" фото.