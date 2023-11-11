Ксения Мишина рассказала, что заставило ее уйти от любимого во время беременности

Ксения Мишина рассказала, что заставило ее уйти от возлюбленного время беременности
Актриса Ксения Мишина рассказала, почему вынуждена была уйти от отца своего сына Платона еще во время беременности. Звезда призналась, что неожиданно ее отношения с экс-женихом ухудшились, а из-за своего юного возраста она не понимала, как с этим справиться.
Об этом Мишина рассказала на YouTube канале журналистки Рамины Эсхакзай "RAMINA" в проекте "30+".
Ксения Мишина рассказала об адских отношениях
По словам Мишиной, у нее произошла нестандартная ситуация. Она рожала ребенка уже одна.
"Я понимала, что это ребенок только для меня. У нас отношения начали "валить" куда-то не туда еще на первых месяцах беременности. Мы жили полтора года, он был более-менее нормальный. Мне было 20 лет, маленькая девочка. Сейчас девушка в 20 лет может разбираться в этом, я не разбиралась. Но кошмар наступил, когда я забеременела. Думаю, что-то у него произошло внутри. Одно дело — хотеть ребенка, другое — иметь его. Наши отношения стали адскими. Начало беременности было сложное. У меня был токсикоз, и он не понял", — вспоминает звезда.
Мишина уехала от мужчины окончательно на пятом месяце беременности.
"Просто села, сказала, зачем мне это нужно? У меня вообще не было страха. Мне настолько было плохо с ним, это страшнее, чем, если я буду одна. Я уехала к родителям раздавленая, мне было стыдно. Существуют определенные стереотипы в нашей культуре: "один раз на всю жизнь", "как это у Мишиной может быть такая ситуация?", "Ты неправильная". Но встречала такое отношение только от себя, а когда ты с неправильным мышлением, ты и мир таким видишь, но потом я была на каком-то дне неуверенности, и потом себя растила, сама собирала. Была с ребенком, когда у мамы не было денег, у папы другая семья. Потеряла все, он вообще не помогал в воспитании сына. Все, что сын имеет от отца: велосипед, и это потому, что он появился только через 10 лет. И еще на день рождения планшет подарил", — говорит актриса.
Сейчас Мишина не боится, что останется одинокой. Выводы из своего опыта она пытается передать сыну.
"Он растет рядом со мной, чтобы потом передал своим детям, что я передаю ему. Это так складывается жизнь. Всегда слезы твоего ребенка — это твои ошибки. Надо больше понимать, что ты не так делаешь и что нужно изменить. Твой ребенок не пришел, чтобы остаться на всю жизнь с тобой, он пришел, чтобы ты его вырастила, передала свой опыт, и он пошел дальше с определенным опытом. Я так и говорю своему сыну: "Ты пришел непросто так, в такую семью, где нет отца. Я постараюсь открывать этот секрет и объяснять. И что дальше будет — не знаю. Опыт должен привести к таким инсайтам, которые потом ты будешь передавать своим детям и выстраивать свою семью определенным образом", — рассказала звезда.
Ранее сын Ксении Мишиной устроил ей забавную фотосессию на пальме.
Напомним, Ксения Мишина показала свои "некрасивые" фото.
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