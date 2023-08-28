Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Син Ксенії Мішиної влаштував їй кумедну фотосесію на пальмі arrow

Син Ксенії Мішиної влаштував їй кумедну фотосесію на пальмі

28 серпня 2023 11:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Син Ксенії Мішиної влаштував їй кумедну фотосесію на пальмі
Акторка Ксенія Мішина з сином. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Ксенія Мішина перебуває у Ізраїлі. Під час своєї подорожі зірка влаштувала фотосесію, яку їй допоміг зробити її маленький син.

Знімки Мішина показала в Instagram.

Читайте також:

Особистий фотограф Мішиної

Ксенія показла свою прогулянку Тель-Авівом. Компанію зірці склав її син Платон та батьки. Акторка вдягнула мінісукню від модного бренду та босоніжки. Образ Ксенія доповнила сонцезахисними окулярами.

 

Акторка Ксенія Мішина з сином. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

 

Акторка Ксенія Мішина з сином. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

 

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

 

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

 

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

 

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

"Це прекрасний день", — прокоментувала знімки Мішина.

Ксенія розсмішила фоловерів кумедним знімком, який зробив її син. Хлопчик поставив мамі певну умову:

"Син сказав, що сфотографує мене, якщо я придумаю якусь цікаву композицію. Ось придумала", — прокоментувала Мішина, позуючи на пальмі.

До речі, Мішина, коли тільки приїхала до Ізраїлю зізналася, що їй було дуже важко винайняти квартиру, адже у районі, де вона хотіла оселитися, нічого майже не було. Коли вона знайшла квартиру, то поділилася жахливими кадрами того, яким брудним та не охайним було це помешкання.

Нагадаємо, Ксенія Мішина, яка кілька останніх тижнів відпочивала у Туреччині, вразила мережу ніжним відео. Зірка розчулила кадрами прощання з мамою в аеропорту.

Раніше Ксенія Мішина порадувала підписників новим спокусливим відео. Зірка постала в елегантному образі "фам-фаталь".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз