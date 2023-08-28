Син Ксенії Мішиної влаштував їй кумедну фотосесію на пальмі

Акторка Ксенія Мішина з сином. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Акторка Ксенія Мішина перебуває у Ізраїлі. Під час своєї подорожі зірка влаштувала фотосесію, яку їй допоміг зробити її маленький син.

Знімки Мішина показала в Instagram.

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Ксенія показла свою прогулянку Тель-Авівом. Компанію зірці склав її син Платон та батьки. Акторка вдягнула мінісукню від модного бренду та босоніжки. Образ Ксенія доповнила сонцезахисними окулярами.

Акторка Ксенія Мішина з сином. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Акторка Ксенія Мішина з сином. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

"Це прекрасний день", — прокоментувала знімки Мішина.

Ксенія розсмішила фоловерів кумедним знімком, який зробив її син. Хлопчик поставив мамі певну умову:

"Син сказав, що сфотографує мене, якщо я придумаю якусь цікаву композицію. Ось придумала", — прокоментувала Мішина, позуючи на пальмі.

До речі, Мішина, коли тільки приїхала до Ізраїлю зізналася, що їй було дуже важко винайняти квартиру, адже у районі, де вона хотіла оселитися, нічого майже не було. Коли вона знайшла квартиру, то поділилася жахливими кадрами того, яким брудним та не охайним було це помешкання.

Нагадаємо, Ксенія Мішина, яка кілька останніх тижнів відпочивала у Туреччині, вразила мережу ніжним відео. Зірка розчулила кадрами прощання з мамою в аеропорту.

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