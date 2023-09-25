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"Культурний злочин": Олег Скрипка висловився про Лободу і Брежнєву під час війни

25 вересня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Олег Скрипка емоційно вилаяв Лободу і Брежнєву — війна на їхній совісті
Соліст гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Український виконавець і лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка висловився про двох зірок, які до початку війни жили в Росії. Зокрема, відомий артист зізнався, що він думає про співачок Світлану Лободу і Віру Брежнєву.

Це можна послухати у інтерв’ю Олега Скрипки каналу "Власть vs Влащенко" в YouTube.

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Думка про Лободу і Брежнєву

Рок-музикант вважає, що обидві артистки "скоїли культурний злочин", зазначаючи, що повномасштабна війна в Україні, зокрема, лежить на їхній совісті. Тому Олег Скрипка стверджує, що йому дуже важко пробачити як Світлану Лободу, так і Віру Брежнєву.

Олег Скрипка на интервью каналу "Власть vs Влащенко"
Український артист Олег Скрипка на інтерв'ю каналу "Власть vs Влащенко". Фото: скриншот з YouTube

Український виконавець вважає, що потрібно зробити так, щоб злочини у культурному плані не мали терміну придатності. За словами Олега Скрипки, тоді всі українці пам’ятатимуть про те, що зробили артисти, та не пробачатимуть їм цього.

"Війна в Україні, тому що спочатку було скоєно культурний злочин, зокрема й цими діячами, цими істотами. І через те, що вони 25 лютого переписали свої тексти українською мовою, і через те, що вони зараз типу підтримують Україну, їхній злочин не перестає існувати. І війна в Україні — це, зокрема, і на їхній совісті. І таких персонажів дуже багато", — зазначив Олег Скрипка.

Позиція Світлани Лободи стосовно війни в Україні

На початку повномасштабної війни в Україні співачка говорила про це, але не відповіла, хто ж є агресором. Світлана лише назвала українців "маленькими людьми". Згодом українська артистка все ж таки поїхала з Росії, де вона активно будувала свою кар’єру.

Відтоді Світлана Лобода показує, як вона підтримує Україну, де вона, власне, і народилася.

Публікація зі сторінки Світлани Лободи
Публікація зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Діяльність Віри Брежнєвої під час війни

Після початку повномасштабного вторгнення українська співачка висловила свою думку щодо війни.

"Українці благають російських солдатів — не приходьте. Чи не вбивайте. Немає в цієї війни сенсу. Немає в неї виправдання. Не можна її продовжувати. Зупиніть війну!" — зазначила Віра Брежнєва на початку війни.

Публікація зі сторінки Віри Брежнєвої
Публікація зі сторінки Віри Брежнєвої. Фото: скриншот з Instagram

Крім того, у соціальних мережах вона говорить часто українською, а у шоу-бізнесі стверджують, що вона допомагає переселенцям та ЗСУ.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Олег Скрипка висловився про чоловіків-втікачів. 

Раніше ми розповідали про те, що артист Олег Скрипка показав пропаганду, яка поширюється проти нього. 

Також ми повідомляли про те, що лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка пояснив, чи збирається він йти у політику.

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