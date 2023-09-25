Олег Скрипка емоційно вилаяв Лободу і Брежнєву — війна на їхній совісті

Соліст гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український виконавець і лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка висловився про двох зірок, які до початку війни жили в Росії. Зокрема, відомий артист зізнався, що він думає про співачок Світлану Лободу і Віру Брежнєву.

Це можна послухати у інтерв’ю Олега Скрипки каналу "Власть vs Влащенко" в YouTube.

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Думка про Лободу і Брежнєву

Рок-музикант вважає, що обидві артистки "скоїли культурний злочин", зазначаючи, що повномасштабна війна в Україні, зокрема, лежить на їхній совісті. Тому Олег Скрипка стверджує, що йому дуже важко пробачити як Світлану Лободу, так і Віру Брежнєву.

Український артист Олег Скрипка на інтерв'ю каналу "Власть vs Влащенко". Фото: скриншот з YouTube

Український виконавець вважає, що потрібно зробити так, щоб злочини у культурному плані не мали терміну придатності. За словами Олега Скрипки, тоді всі українці пам’ятатимуть про те, що зробили артисти, та не пробачатимуть їм цього.

"Війна в Україні, тому що спочатку було скоєно культурний злочин, зокрема й цими діячами, цими істотами. І через те, що вони 25 лютого переписали свої тексти українською мовою, і через те, що вони зараз типу підтримують Україну, їхній злочин не перестає існувати. І війна в Україні — це, зокрема, і на їхній совісті. І таких персонажів дуже багато", — зазначив Олег Скрипка.

Позиція Світлани Лободи стосовно війни в Україні

На початку повномасштабної війни в Україні співачка говорила про це, але не відповіла, хто ж є агресором. Світлана лише назвала українців "маленькими людьми". Згодом українська артистка все ж таки поїхала з Росії, де вона активно будувала свою кар’єру.

Відтоді Світлана Лобода показує, як вона підтримує Україну, де вона, власне, і народилася.

Публікація зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Діяльність Віри Брежнєвої під час війни

Після початку повномасштабного вторгнення українська співачка висловила свою думку щодо війни.

"Українці благають російських солдатів — не приходьте. Чи не вбивайте. Немає в цієї війни сенсу. Немає в неї виправдання. Не можна її продовжувати. Зупиніть війну!" — зазначила Віра Брежнєва на початку війни.

Публікація зі сторінки Віри Брежнєвої. Фото: скриншот з Instagram

Крім того, у соціальних мережах вона говорить часто українською, а у шоу-бізнесі стверджують, що вона допомагає переселенцям та ЗСУ.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Олег Скрипка висловився про чоловіків-втікачів.

Раніше ми розповідали про те, що артист Олег Скрипка показав пропаганду, яка поширюється проти нього.

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