Чому через росіян в Олега Скрипки скасували концерти – що сталося

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка у Брюсселі. Фото: Instagram Олега Скрипки

Український рок-музикант і соліст відомого гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка зізнався, що через росіян виступи його гурту за кордоном скасували. Також український виконавець зазначив, що його атакують одразу ж з двох боків.

Про це Олег Скрипка заявив під час інтерв’ю каналу "Пряма Червона" в YouTube.

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Скасування виступу через росіян

Відомий рок-музикант розповів, чому в нього скасували виступи в Німеччині та Норвегії. За його словами, це пов’язано з росіянами, через яких це сталося.

"Наприклад, в Німеччині нам заборонили, тому що я фашист, а в Норвегії мені намагалися заборонити, тому що я співпрацюю з росіянами. Це одночасно, це в одному турі одночасно така атака була. У Норвегії ми відвоювали, там це просто був наклеп, а от те, що я фашист, вони зібрали німецькомовного контенту дуже багато про те, що я фашист, Бандера", — розповів лідер гурту "Воплі Відоплясова".

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також рок-музикант згадав, як росіяни розгнівалися на нього через Гаагу, де він під час свого виступу одного разу заявив, що там відбудеться суд над росіянами. За його словами, Ізраїль і телебачення дуже підтримує українців.

"З Гааги ми мусили їхати в Цюрих, а вони минулого року німецькомовний контент застосували в Цюриху і заборонили нам, як фашистам, виступати там. І ми в Цюрих не поїхали, а поїхали в Тель-Авів і Хайфу, і якраз там виступили, і там "Батько наш Бандера", все це красиво звучало. І я хочу сказати, що і телебачення, і уряд ізраїльський нормально нас підтримує", — також заявив Олег Скрипка.

Російська пропаганда

Нещодавно український рок-музикант розповідав, який фейк про нього поширюють росіяни.

Публікація українського рок-музиканта Олега Скрипки. Фото: скриншот з Instagram

"Кремлівська пропаганда працює закордоном, використовуючи гебельсівські методи: чим брутальніше брехня, тим більше у неї вірять. Абсолютно безпідставно мене звинувачують у прихильності до ультранаціоналістичної ідеології, що є абсолютною неправдою. Відтак, не перевіряючи фактів, зарубіжні медіа поширюють цю дезінформацію, що призводить до скасування концерту в Цюріху, Швейцарія", — зізнався Олег Скрипка.

Також він зазначив, що своїми виступами його гурт намагається не тільки зібрати кошти на допомогу Збройним силам України, а й довести всьому світу той факт, що в України є своя культура, традиції, та вона бореться з росіянами.

Нагадаємо, ми писали про те, що український рок-музикант Олег Скрипка потрапив у гучний скандал.

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Також ми повідомляли про те, що співак Олег Скрипка висловився про музиканта Колю Сєргу під час повномасштабної війни в Україні.