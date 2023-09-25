Олег Скрипка эмоционально выругал Лободу и Брежневу — война на их совести

Солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский исполнитель и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка высказался о двух звездах, которые до начала войны жили в России. В частности, известный артист признался, что он думает о певицах Светлане Лободе и Вере Брежневой.

Это можно послушать в интервью Олега Скрипки каналу "Власть vs Влащенко" в YouTube.

Читайте также:

Мнение о Лободе и Брежневой

Рок-музыкант считает, что обе артистки "совершили культурное преступление", отмечая, что полномасштабная война в Украине, в частности, лежит на их совести. Поэтому Олег Скрипка утверждает, что ему очень трудно простить как Светлану Лободу, так и Веру Брежневу.

Украинский артист Олег Скрипка на интервью каналу "Власть vs Влащенко". Фото: скриншот с YouTube

Украинский исполнитель считает, что нужно сделать так, чтобы преступления в культурном плане не имели срока годности. По словам Олега Скрипки, тогда все украинцы будут помнить о том, что сделали артисты, и не простят им этого.

"Война в Украине, потому что сначала было совершено культурное преступление, в том числе и этими деятелями, этими существами. И потому что они 25 февраля переписали свои тексты на украинский язык и потому что они сейчас типа поддерживают Украину, их преступление не перестает существовать. И война в Украине — это, в частности, и на их совести. И таких персонажей очень много", — отметил Олег Скрипка.

Позиция Светланы Лободы по поводу войны в Украине

В начале полномасштабной войны в Украине певица говорила об этом, но не ответила, кто же агрессор. Светлана только назвала украинцев "маленькими людьми". Впоследствии украинская артистка все же уехала из России, где она активно строила свою карьеру.

С тех пор Светлана Лобода показывает, как она поддерживает Украину, где она, собственно, и родилась.

Публикация со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Деятельность Веры Брежневой во время войны

После начала полномасштабного вторжения украинская певица высказала свое мнение по поводу войны.

"Украинцы умоляют российских солдат — не приходите. Не убивайте. Нет у этой войны смысла. Нет у нее оправдания. Нельзя ее продолжать. Остановите войну!" — отметила Вера Брежнева в начале войны.

Публикация со страницы Веры Брежневой. Фото: скриншот из Instagram

Кроме того, в социальных сетях она говорит часто по-украински, а в шоу-бизнесе утверждают, что она помогает переселенцам и ВСУ.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Олег Скрипка высказался о беглых мужчинах.

Ранее мы рассказывали о том, что артист Олег Скрипка показал пропаганду, которая распространяется против него.

Также мы сообщали о том, что лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка объяснил, собирается ли он идти в политику.