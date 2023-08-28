Олег Скрипка висловився про чоловіків, які виїжджають за кордон – відверта заява

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український музикант і фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка зізнався, що він думає про чоловіків під час повномасштабної війни. Зокрема, відомий виконавець висловив свою думку про чоловіків, які виїжджають за межі України під час воєнного стану.

Чесне інтерв’ю за участю Олега Скрипки розмістили на каналі "ПРЯМА ЧЕРВОНА" в YouTube.

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Думка про чоловіків, які виїжджають з України

За словами популярного виконавця, на території України триває важка повномасштабна війна. Втім, Олег Скрипка вважає, що ця війна не така тотальна, щоб на неї відправляти всіх чоловіків, які є громадянами України.

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" вважає, що якщо чоловік має бажання виїхати за межі України, то немає сенсу відправляти його воювати на фронт. Також він прокоментував деякі схеми, які створюють українські чоловіки, щоб перетнути кордон іншої країни.

Український співак Олег Скрипка під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"Якщо чувак хоче втекти, і він не мотивований, то який з нього вояка буде? Потрібно зробити систему, щоб він не військкомату чи прикордоннику платив, а нехай робить донат і може виїжджати", — вважає український співак Олег Скрипка.

Відомий артист стверджує, що кожен український громадянин повинен мати можливість працювати у своїй рідній країні. За словами Олега Скрипки, кожен, хто хоче поїхати, нехай їде, а ті, хто залишається, нехай роблять все, щоб відбудовувати Україну після закінчення війни.

"Хто хоче виїхати, то нехай. А хто залишився — давати їм можливість працювати. Після кожної війни суспільство процвітає. Йде оновлення, мотивація все відбудувати", — також додав український виконавець та лідер гурту "Воплі Відоплясова".

Думка про жінок

Нещодавно український виконавець висловлювався про жінок в Україні та Європі. Він згадав, як у Франції помітив відмінність українок від жінок з Європи. Зокрема, Олег Скрипка зазначив, що жінки у Франції є дуже феміністичними людьми.

"Вони феміністичні, а фемінізм — це жіночий егоїзм. Є певна ієрархія, є самоповага і повага до партнера. Є там самоповага у жінок до себе, а немає поваги до чоловіка", — заявив Олег Скрипка.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Олег Скрипка розповів про те, що робить Коля Сєрга під час війни.

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