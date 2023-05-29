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Курйоз в Каннах: 85-річна Фонда жбурнула нагороду в голову режисерці

29 травня 2023 19:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Курйоз в Каннах: 85-річна Фонда жбурнула нагороду в голову режисерці
Американська акторка Джейн Фонда в Каннах. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На Лазурному узбережжі підбили підсумки 76-го Каннського міжнародного кінофестивалю. Найпрестижнішу нагороду фестивалю, "Золоту пальмову гілку", вручили французькій режисерці Жюстін Трює за трилер "Траєкторія падіння". Але нагородження запам'яталась також конфузом, який спричинила легендарна американська акторка Джейн Фонда. 

Про це повідомляє видання Marca.

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Подробиці

Нагороду Жюстін Трює в Каннах вручала саме 85-річна голлівудська акторка, яка, до речі, виглядає неперевершено. Після своєї промови, французька режисерка пішла зі сцени. Втім вона забула папірус, яка є складовою нагороди "Золота пальмова гілка".

Жюстін Трює та інші переможці Каннського міжнародного кінофестивалю. Фото: Reuters

Це помітила Джейн Фонда. Вона швиденько взяла папірус в руку, та жбурнула його прямісінько в голову Трює. В офіційну трансляцію цей момент не потрапив. А ось уважні гості церемонії закриття кінофестивалю все зняли на відео та опублікували в соцмережі.

До такої витівки 85-річної акторки гості в залі поставились з гумором. Засудили досвідчену акторку за нібито неповагу до премії лише незначна кількість користувачів соцмереж. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці". Також ми розповідали, що користувачі соцмереж розкритикували Каннський фестиваль за Instagram-десант.

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