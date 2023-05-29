Курйоз в Каннах: 85-річна Фонда жбурнула нагороду в голову режисерці

Американська акторка Джейн Фонда в Каннах. Фото: Reuters

На Лазурному узбережжі підбили підсумки 76-го Каннського міжнародного кінофестивалю. Найпрестижнішу нагороду фестивалю, "Золоту пальмову гілку", вручили французькій режисерці Жюстін Трює за трилер "Траєкторія падіння". Але нагородження запам'яталась також конфузом, який спричинила легендарна американська акторка Джейн Фонда.

Про це повідомляє видання Marca.

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Подробиці

Нагороду Жюстін Трює в Каннах вручала саме 85-річна голлівудська акторка, яка, до речі, виглядає неперевершено. Після своєї промови, французька режисерка пішла зі сцени. Втім вона забула папірус, яка є складовою нагороди "Золота пальмова гілка".

Жюстін Трює та інші переможці Каннського міжнародного кінофестивалю. Фото: Reuters

Це помітила Джейн Фонда. Вона швиденько взяла папірус в руку, та жбурнула його прямісінько в голову Трює. В офіційну трансляцію цей момент не потрапив. А ось уважні гості церемонії закриття кінофестивалю все зняли на відео та опублікували в соцмережі.

favorite cannes moment is officially jane fonda throwing the palme d'or certificate at justine triet because she forgot to take it pic.twitter.com/6tv8TEj8zw — flo ¨̮ (@astralbarnes) May 27, 2023

До такої витівки 85-річної акторки гості в залі поставились з гумором. Засудили досвідчену акторку за нібито неповагу до премії лише незначна кількість користувачів соцмереж.

Нагадаємо, раніше ми писали, що іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці". Також ми розповідали, що користувачі соцмереж розкритикували Каннський фестиваль за Instagram-десант.