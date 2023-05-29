Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Курьез в Каннах: 85-летняя Фонда швырнула награду в голову режиссера arrow

Курьез в Каннах: 85-летняя Фонда швырнула награду в голову режиссера

29 мая 2023 19:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Курьез в Каннах: 85-летняя Фонда швырнула награду в голову режиссера
Американская актриса Джейн Фонда в Каннах. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На Лазурном побережье подвели итоги 76-го Каннского международного кинофестиваля. Самую престижную награду фестиваля, "Золотую пальмовую ветвь", вручили французскому режиссеру Жюстин Трюе за триллер "Траектория падения". Но награждение запомнилось также конфузом, который вызвала легендарная американская актриса Джейн Фонда.

Об этом сообщает издание Marca.

Читайте также:

Подробности

Награду Жюстин Трюе в Каннах вручала именно 85-летняя голливудская актриса, которая, кстати, выглядит неотразимо. После своей речи французский режиссер ушла со сцены. Впрочем, она забыла папирус, составляющую награду "Золотая пальмовая ветвь".

Жюстин Трюе и другие победители Каннского международного кинофестиваля. Фото: Reuters

Это заметила Джейн Фонда. Она быстро взяла папирус в руку, и швырнула его прямиком в голову Трюе. В официальную трансляцию этот момент не попал. А вот внимательные гости церемонии закрытия кинофестиваля все сняли на видео и опубликовали в соцсети.

К такой затее 85-летней актрисы гости в зале отнеслись с юмором. Осудили опытную актрису за якобы неуважение к премии лишь незначительное количество пользователей соцсетей.

Напомним, ранее мы писали, что иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице". Также мы рассказывали, что пользователи соцсетей раскритиковали Каннский фестиваль за Instagram-десант.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас