Курьез в Каннах: 85-летняя Фонда швырнула награду в голову режиссера

Американская актриса Джейн Фонда в Каннах. Фото: Reuters

На Лазурном побережье подвели итоги 76-го Каннского международного кинофестиваля. Самую престижную награду фестиваля, "Золотую пальмовую ветвь", вручили французскому режиссеру Жюстин Трюе за триллер "Траектория падения". Но награждение запомнилось также конфузом, который вызвала легендарная американская актриса Джейн Фонда.

Об этом сообщает издание Marca.

Читайте также:

Подробности

Награду Жюстин Трюе в Каннах вручала именно 85-летняя голливудская актриса, которая, кстати, выглядит неотразимо. После своей речи французский режиссер ушла со сцены. Впрочем, она забыла папирус, составляющую награду "Золотая пальмовая ветвь".

Жюстин Трюе и другие победители Каннского международного кинофестиваля. Фото: Reuters

Это заметила Джейн Фонда. Она быстро взяла папирус в руку, и швырнула его прямиком в голову Трюе. В официальную трансляцию этот момент не попал. А вот внимательные гости церемонии закрытия кинофестиваля все сняли на видео и опубликовали в соцсети.

Favorite cannes moment je officelly jane fonda throwing palme d'or certificate в justine triet because she forgot to take it pic.twitter.com/6tv8TEj8zw — flo ¨̮ (@astralbarnes) May 27, 2023

К такой затее 85-летней актрисы гости в зале отнеслись с юмором. Осудили опытную актрису за якобы неуважение к премии лишь незначительное количество пользователей соцсетей.

Напомним, ранее мы писали, что иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице". Также мы рассказывали, что пользователи соцсетей раскритиковали Каннский фестиваль за Instagram-десант.