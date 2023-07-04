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"Курка тупа, їдь на с*сію": українці "вилили купу бруду" на Світлану Лободу

4 липня 2023 11:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Світлану Лободу засудили через кар'єру в Росії – українці пригадали їй минуле
Українська співачка Світлана Лобода під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська співачка Світлана Лобода поділилася новою фотографію, перебуваючи на величезній висоті за кордоном. Популярна виконавиця, яка тривалий час жила та будувала кар’єру в Росії, отримала критику за те, якою вона стала після початку повномасштабної війни в Україні.

Відповідною публікацією Світлана Лобода поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Відомо, що досить тривалий час українська співачка проживала на території Росії, де успішно побудувала свою кар’єру. Але з початком повномасштабної війни в Україні вона ніби "перевзулася" та почала підтримувати свою рідну країну, виступаючи проти Росії.

Втім, її шанувальники не оцінили цього та постійно критикують її за цей вчинок. Але вона не сильно переймається через це, а активно продовжує вести соціальні мережі. Цього разу Світлана Лобода показала фотографію з-за кордону, де вона стоїть на дуже високому поверсі.

"Наш дух — ніби гори. Під саме небо. На всі простори", — написала на своїй сторінці Світлана Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

Численні підписники української виконавиці не змогли пройти повз, щоб не розкритикувати її за те, як вона будує свою кар’єру. Користувачі мережі почали засуджувати Світлану Лободу, залишаючи під її новою публікацією багато коментарів.

  • Свєта, яка ти недолуга! Нема довіри. Хоча ти й була моєю улюбленою співачкою!
  • Курка тупа! Їдь на с*сію, там тобі добре платять! Щось ти запізно зрозуміла, де твоя батьківщина
  • Про Вас добре сказав Сергій Сєрга! Ви — самозакохана зарозуміла особистість((( Та, талановита, але ви не Алла Борисівна, а понтів неміряно)
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи
Коментарі зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Світлана Лобода вперше висловилася про скандал під час свого виступу в Харкові.

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Світлана Лобода принизила молоду дівчину в Харкові.

Також ми повідомляли про те, що популярна співачка Світлана Лобода виступила на підтримку України.

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