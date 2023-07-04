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"Курица тупая, едь на с*сию": украинцы "вылили кучу грязи" на Светлану Лободу

4 июля 2023 11:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Светлану Лободу осудили из-за карьеры в России – украинцы вспомнили ей прошлое
Украинская певица Светлана Лобода во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица Светлана Лобода поделилась новой фотографией, находясь на огромной высоте за границей. Популярная исполнительница, которая долгое время жила и строила карьеру в России, получила критику за то, какой она стала после начала полномасштабной войны в Украине.

Соответствующей публикацией Светлана Лобода поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

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Известно, что довольно продолжительное время украинская певица проживала на территории России, где успешно построила свою карьеру. Но с началом полномасштабной войны в Украине она будто "переобулась" и начала поддерживать свою родную страну, выступая против России.

Впрочем, ее поклонники не оценили это и постоянно критикуют ее за этот поступок. Но она не сильно переживает из-за этого, а активно продолжает вести социальные сети. В этот раз Светлана Лобода показала фотографию из-за границы, где она стоит на очень высоком этаже.

"Наш дух — как горы. Под самое небо. На все просторы", — написала на своей странице Светлана Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LOBODA (@lobodaofficial)

Многочисленные подписчики украинской исполнительницы не смогли пройти мимо, чтобы не раскритиковать ее за то, как она строит свою карьеру. Пользователи сети начали осуждать Светлану Лободу, оставляя под новой публикацией много комментариев.

  • Света, какая ты бестолковая! Нет доверия. Хотя ты была моей любимой певицей!
  • Курица тупая! Езжай на с*сию, там тебе хорошо платят! Что-то ты поздно поняла, где твоя родина
  • О Вас хорошо сказал Сергей Серга! Вы — самовлюбленная высокомерная личность((( Та, талантливая, но вы не Алла Борисовна, а понтов немеряно))
Комментарии со страницы Светланы Лободы
Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Светланы Лободы
Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Светланы Лободы
Комментарии со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Светлана Лобода впервые высказалась о скандале во время выступления в Харькове.

Ранее мы рассказывали, что украинская артистка Светлана Лобода унизила молодую девушку в Харькове.

Также мы сообщали, что популярная певица Светлана Лобода выступила в поддержку Украины.

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