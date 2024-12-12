Скандал на нацвідборі на Євробачення-2025 — ENLEO зізнався, що слухає пісні росіян

Співак ENLEO. Фото: instagram.com/enleomusic

Український співак ENLEO (Микита Леонтьєв) опинився в центрі скандалу. Учасник нацвідбору на "Євробачення-2025" зізнався, що досі слухає пісні російських артистів.

Відео із заявою виконавця поширилося на сторінці блогера kiri_kyrylo у ТікТок.

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ENLEO зізнався, що слухає російські пісні

На запитання про те, чи досі у плейлисті співака є пісні артистів з країни-агресорки, ENLEO зізнався, що дійсно іноді може послухати російськомовні треки. Зокрема, співак зазначив, що слухає пісні репера Oxxxymiron.

На думку Микити, у цьому немає нічого такого, адже росіянин підтримує Україну та виїхав з РФ під час повномасштабної війни.

"Я не слухаю російські пісні, але було пару разів, що вмикав старі треки, ностальгічні, які пов'язані із дитинством. Сьогодні я слухав Oxxxymiron, це правда. Це пісні, які я слухав до війни. По-друге, Oxxxymiron проти війни. І він, здається, навіть донатив на ЗСУ. Я не вважаю це чимось крінжовим", — сказав ENLEO.

Однак думка більшості українців із думкою артиста не збіглася. У коментарях користувачі розкритикували співака, який планує представити Україну на "Євробаченні-2025", за його позицію.

Нагадаємо, це вже другий скандал навколо нацвідбору на пісенний конкурс. Раніше учасник відомого українського гурту публічно послав на х*й Тіну Кароль.

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