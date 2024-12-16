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Квартал 95 "стер" Крым с карты Украины — в сети скандал

16 декабря 2024 10:05
Мария Покровская - Редактор
Квартал 95 показал карту Украины без Крыма — фото, видео
Вечерний квартал. Фото: instagram.com/kvartal95official
Мария Покровская - Редактор

Студия "Квартал 95" снова оказалась в центре громкого скандала. В сети раскритиковали анонс новогоднего эфира юмористического шоу, в котором с карты Украины "пропал" Крым.

Видео появилось на странице телеканала "1+1" в Instagram.

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Актеры студии анонсировали новогодний эфир шоу, который должен пройти 31 декабря. Однако в ролике пользователи заметили возмутительную ошибку.

Юмористы показали на видео, как с лица земли исчезает Россия, а вместо нее появляется большой океан. Но вместе со страной-агрессоркой с карты Украины "стерли" аннексированный оккупантами Крым.

"Квартал 95" показал карту Украины без Крыма
"Квартал 95" показал карту Украины без Крыма. Фото: скриншот

Под видео сразу посыпались негативные комментарии украинцев, которых разозлила такая ошибка.

"Это карта малоросса?".

"Как вы умудрились так обос**ться?"

"Распустить надо к черту вашу команду "специалистов".

После неприятного инцидента видео и все комментарии под ним сразу исчезли из соцсетей. Через некоторое время на странице телеканала появилось уже новое видео, где Крым "вернули". Правда, никаких извинений или комментариев ни актеры, ни представители студии пока не давали, а комментарии об ошибке быстро удаляют из-под публикаций.

Напомним, Евгений Клопотенко попал в скандал из-за съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской Лавре.

Также мы писали, что участник нацотбора на "Евровидение-2025" оконфузился из-за прослушивания российских песен.

Крым скандал Квартал 95 шоу телевидение Россия

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