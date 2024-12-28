Квартал 95 в новом выпуске посмеялись над Владимиром Зеленским - видео

Сцена "Квартала 95" с Зеленским. Фото: скриншот

Актеры студии "Квартал 95" пошутили о президенте Украины Владимире Зеленском. Актеры припомнили, как играли на одной сцене с лидером страны.

Сцену с президентом зрители увидели в рождественском выпуске "Квартала 95".

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В новом эпизоде Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Юрий Великий и другие актеры студии решили показать поздравления президенту по случаю праздников.

Бывшие коллеги Зеленского вынесли на сцену его бумажную копию и решили каждый обратиться к нему. Рядом с президентом юмористы поставили еще и копию Ермака, чтобы "было привычнее".

"В последний раз ты здесь с бородой был... никогда. Если хочешь, то присядь. В ногах, как в телемарафоне правды нет", — пошутил Кошевой.

Ткач же поблагодарил президента за "тысячу гривен", а Юрий Великий показал, как Зеленский благодарит его за его пародии.

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