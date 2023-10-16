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"Квартал 95" засудили за назву нового шоу: "Дайте координати висадки"

16 жовтня 2023 12:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Квартал 95 обурив українців назвою нового шоу — спекулюють словами
Актори студії "Квартал 95" під час виступу. Фото: Instagram "Кварталу 95"
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

У мережі анонсували новий випуск відомого українського шоу "Ліга сміху. Волонтерський десант 2", який відбудеться на початку листопада. Втім, назва цього проєкту, який знімає студія "Квартал 95", неябияк обурила українців.

Своє незадоволення щодо назви шоу також висловила українська блогерка Тетяна Микитенко на своєму каналі в Telegram.

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Подробиці ситуації

Блогерка зазначила, що стосовно грошей, які збирають у "Кварталі 95", в неї питань немає. Втім, її дуже обурила сама назва шоу "Ліга сміху. Волонтерський десант 2", адже вона вважає, що у ній спекулюють словами "волонтерський десант."

"Та бл*. Дайте координати їх висадки. Тамтешні збори-донати — це чудово. Зауваження до назви. Бо це та сама історія, як з "економічним, спортзальним, дачним, харчовим, держслужбовим" фронтами. Те саме зміщення акценту та бажання примазатися до того, ким вони не є. Особливо враховуючи українофобний шлейф 95-го Кварталу", — зазначила українська блогерка і журналістка.

Публікація з каналу блогерки Тетяни Микитенко
Публікація з каналу блогерки Тетяни Микитенко. Фото: скриншот з Telegram
Публікація з каналу блогерки Тетяни Микитенко
Публікація стосовно "Ліги сміху" з каналу Тетяни Микитенко. Фото: скриншот з Telegram

Реакція мережі

Під публікацією Тетяни Микитенко одразу ж почали з’являтися коментарі користувачів Telegram, де вони розкритикували це шоу.

  • На яких полях висадиться десант? Треба дати координати
  • Сьогодні бачив відривок "Байрактар News". Мені здається, що вони прям спеціально роблять так, щоб мало бридотний вигляд по максимуму
  • Ось вони — "герої" України
  • І то ж язик повертається. Як на мене — нічим не краще за розважальні шоу в Маріуполі
Коментарі на каналі Тетяни Микитенко
Коментарі на каналі Тетяни Микитенко. Фото: скриншот з Telegram
Коментарі на каналі Тетяни Микитенко
Коментарі на каналі Тетяни Микитенко. Фото: скриншот з Telegram

Новий випуск шоу

Третього листопада на екрани вийде новий випуск українського телепроєкту від студії "Квартал 95" - "Ліга сміху. Волонтерський десант 2".

На сторінці шоу в Instagram показали рекламу, де можна побачити:

  • актора і ведучого Євгена Кошового
  • зірку "Жіночого Кварталу" Ірину Сопонару 
  • народного артиста України Станіслава Боклана
  • актора Ігоря Ласточкіна
  • учасників команд 

"Волонтерський Десант 2. Зустрічай новий сезон "Ліги Сміху". Прем’єра 3 листопада о 20:00 на "ТЕТ"", — написали на сторінці "Ліги сміху". 

Публікація зі сторінки "Ліги сміху"
Публікація зі сторінки "Ліги сміху". Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Євген Кошовий розповів, як змінилася робота студії "Квартал 95" під час війни. 

Раніше ми розповідали про те, що зірки "Кварталу 95" назвали свої улюблені українські міста. 

Також ми повідомляли про те, скільки податків сплатила студія "Квартал 95".

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