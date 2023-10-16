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"Квартал 95" осудили за название нового шоу: "Дайте координаты высадки"

16 октября 2023 12:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Квартал 95 возмутил украинцев названием нового шоу — спекулируют словами
Актеры студии "Квартал 95" во время выступления. Фото: Instagram "Квартала 95"
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

В сети анонсировали новый выпуск известного украинского шоу "Лига смеха. Волонтерский десант 2", который состоится в начале ноября. Впрочем, название этого проекта, который снимает студия "Квартал 95", изрядно возмутило украинцев.

Свое недовольство по поводу названия шоу также выразила украинская блогерша Татьяна Микитенко на своем канале в Telegram.

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Подробности ситуации

Блогерша отметила, что касательно денег, которые собирают в "Квартале 95", у нее вопросов нет. Впрочем, ее возмутило само название шоу "Лига смеха. Волонтерский десант 2", ведь она считает, что в нем спекулируют словами "волонтерский десант."

"Да бл*. Дайте координаты их высадки. Тамошние сборы-донаты — это замечательно. Замечания к названию. Потому что это та же история, как с "экономическим, спортзальным, дачным, пищевым, госслужебным" фронтами. То же смещение акцента и желание примазаться к тому, кем они не являются. Особенно учитывая украинофобный шлейф 95-го Квартала", — отметила украинская блогерша и журналистка.

Публикация с канала блоггера Татьяны Микитенко
Публикация с канала блогерши Татьяны Микитенко. Фото: скриншот с Telegram
Публикация с канала блоггера Татьяны Микитенко
Публикация касательно "Лиги смеха" с канала Татьяны Микитенко. Фото: скриншот с Telegram

Реакция сети

Под публикацией Татьяны Микитенко сразу начали появляться комментарии пользователей Telegram, где они раскритиковали это шоу.

  • На каких полях высадится десант? Надо дать координаты
  • Сегодня видел отрывок "Байрактар News". Мне кажется, что они прям специально делают так, чтобы выглядело мерзко по максимуму.
  • Вот они — "герои" Украины
  • И это ж язык поворачивается. Как по мне — ничем не лучше развлекательных шоу в Мариуполе
Комментарии на канале Татьяны Микитенко
Комментарии на канале Татьяны Микитенко. Фото: скриншот с Telegram
Комментарии на канале Татьяны Микитенко
Комментарии на канале Татьяны Микитенко. Фото: скриншот с Telegram

Новый выпуск шоу

Третьего ноября на экраны выйдет новый выпуск украинского телепроекта от студии "Квартал 95" — "Лига смеха. Волонтерский десант 2".

На странице шоу в Instagram показали рекламу, где можно увидеть:

  • актера и ведущего Евгения Кошевого
  • звезду "Женского Квартала" Ирину Сопонару
  • народного артиста Украины Станислава Боклана
  • актера Игоря Ласточкина
  • участников команд

"Волонтерский Десант 2. Встречай новый сезон "Лиги Смеха". Премьера 3 ноября в 20:00 на "ТЕТ"",  написали на странице "Лиги смеха".

Публикация со страницы "Лиги смеха"
Публикация со страницы "Лиги смеха". Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что ведущий Евгений Кошевой рассказал, как изменилась работа студии "Квартал 95" во время войны.

Ранее мы рассказывали о том, что звезды "Квартала 95" назвали свои любимые украинские города.

Также мы сообщали о том, сколько налогов уплатила студия "Квартал 95".

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