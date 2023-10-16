Квартал 95 возмутил украинцев названием нового шоу — спекулируют словами

Актеры студии "Квартал 95" во время выступления. Фото: Instagram "Квартала 95"

В сети анонсировали новый выпуск известного украинского шоу "Лига смеха. Волонтерский десант 2", который состоится в начале ноября. Впрочем, название этого проекта, который снимает студия "Квартал 95", изрядно возмутило украинцев.

Свое недовольство по поводу названия шоу также выразила украинская блогерша Татьяна Микитенко на своем канале в Telegram.

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Подробности ситуации

Блогерша отметила, что касательно денег, которые собирают в "Квартале 95", у нее вопросов нет. Впрочем, ее возмутило само название шоу "Лига смеха. Волонтерский десант 2", ведь она считает, что в нем спекулируют словами "волонтерский десант."

"Да бл*. Дайте координаты их высадки. Тамошние сборы-донаты — это замечательно. Замечания к названию. Потому что это та же история, как с "экономическим, спортзальным, дачным, пищевым, госслужебным" фронтами. То же смещение акцента и желание примазаться к тому, кем они не являются. Особенно учитывая украинофобный шлейф 95-го Квартала", — отметила украинская блогерша и журналистка.

Публикация с канала блогерши Татьяны Микитенко. Фото: скриншот с Telegram

Публикация касательно "Лиги смеха" с канала Татьяны Микитенко. Фото: скриншот с Telegram

Реакция сети

Под публикацией Татьяны Микитенко сразу начали появляться комментарии пользователей Telegram, где они раскритиковали это шоу.

На каких полях высадится десант? Надо дать координаты

Сегодня видел отрывок "Байрактар News". Мне кажется, что они прям специально делают так, чтобы выглядело мерзко по максимуму.

Вот они — "герои" Украины

И это ж язык поворачивается. Как по мне — ничем не лучше развлекательных шоу в Мариуполе

Комментарии на канале Татьяны Микитенко. Фото: скриншот с Telegram

Комментарии на канале Татьяны Микитенко. Фото: скриншот с Telegram

Новый выпуск шоу

Третьего ноября на экраны выйдет новый выпуск украинского телепроекта от студии "Квартал 95" — "Лига смеха. Волонтерский десант 2".

На странице шоу в Instagram показали рекламу, где можно увидеть:

актера и ведущего Евгения Кошевого

звезду "Женского Квартала" Ирину Сопонару

народного артиста Украины Станислава Боклана

актера Игоря Ласточкина

участников команд

"Волонтерский Десант 2. Встречай новый сезон "Лиги Смеха". Премьера 3 ноября в 20:00 на "ТЕТ"", — написали на странице "Лиги смеха".

Публикация со страницы "Лиги смеха". Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что ведущий Евгений Кошевой рассказал, как изменилась работа студии "Квартал 95" во время войны.

Ранее мы рассказывали о том, что звезды "Квартала 95" назвали свои любимые украинские города.

Также мы сообщали о том, сколько налогов уплатила студия "Квартал 95".