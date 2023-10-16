Квартал 95 возмутил украинцев названием нового шоу — спекулируют словами

"Квартал 95" осудили за название нового шоу: "Дайте координаты высадки"
В сети анонсировали новый выпуск известного украинского шоу "Лига смеха. Волонтерский десант 2", который состоится в начале ноября. Впрочем, название этого проекта, который снимает студия "Квартал 95", изрядно возмутило украинцев.
Свое недовольство по поводу названия шоу также выразила украинская блогерша Татьяна Микитенко на своем канале в Telegram.
Подробности ситуации
Блогерша отметила, что касательно денег, которые собирают в "Квартале 95", у нее вопросов нет. Впрочем, ее возмутило само название шоу "Лига смеха. Волонтерский десант 2", ведь она считает, что в нем спекулируют словами "волонтерский десант."
"Да бл*. Дайте координаты их высадки. Тамошние сборы-донаты — это замечательно. Замечания к названию. Потому что это та же история, как с "экономическим, спортзальным, дачным, пищевым, госслужебным" фронтами. То же смещение акцента и желание примазаться к тому, кем они не являются. Особенно учитывая украинофобный шлейф 95-го Квартала", — отметила украинская блогерша и журналистка.
Реакция сети
Под публикацией Татьяны Микитенко сразу начали появляться комментарии пользователей Telegram, где они раскритиковали это шоу.
- На каких полях высадится десант? Надо дать координаты
- Сегодня видел отрывок "Байрактар News". Мне кажется, что они прям специально делают так, чтобы выглядело мерзко по максимуму.
- Вот они — "герои" Украины
- И это ж язык поворачивается. Как по мне — ничем не лучше развлекательных шоу в Мариуполе
Новый выпуск шоу
Третьего ноября на экраны выйдет новый выпуск украинского телепроекта от студии "Квартал 95" — "Лига смеха. Волонтерский десант 2".
На странице шоу в Instagram показали рекламу, где можно увидеть:
- актера и ведущего Евгения Кошевого
- звезду "Женского Квартала" Ирину Сопонару
- народного артиста Украины Станислава Боклана
- актера Игоря Ласточкина
- участников команд
"Волонтерский Десант 2. Встречай новый сезон "Лиги Смеха". Премьера 3 ноября в 20:00 на "ТЕТ"", — написали на странице "Лиги смеха".
Напомним, мы писали о том, что ведущий Евгений Кошевой рассказал, как изменилась работа студии "Квартал 95" во время войны.
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