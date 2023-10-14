Квентін Тарантіно відвідав військову базу в Ізраїлі: фото

Режисер Квентін Тарантіно. Фото: Google

Американський режисер Квентін Тарантіно перебуває в Ізраїлі. Оскароносна зірка відвідав одну з військових баз в країні, а також з’явився на відео деяких місцевих жителів.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

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60-річний оскароносний режисер відвідав військові бази та міста на півдні країни, в яких ведуться активні бойові дії. В мережі з’явилися дві фотографії, на яких Квентін позує з військовими ЦАХАЛу.

Квентін Тарантіно та ізраїльські військові. Фото: Twitter

Не відмовляв Тарантіно й у фото та відео з місцевими. Відповідне відео завірусилося в TikTok. Так голлівудський актор висловив підтримку Ізраїлю.

Тарантіно одружений на ізраїльській виконавиці та моделі Даніеллі Пік, дочці культового автора пісень та виконавця Свіки Піка. Він вперше зустрів свою майбутню дружину в Ізраїлі 2009 року. Вони почали серйозні стосунки 2016-го та за два роки відгуляли весілля за місцевими традиціями. Пара виховує двох дітей і проводить свій час між Ізраїлем і за кордоном.

Квентін Тарантіно з дружиною. Фото: Google

Зазначимо, що раніше понад 700 голлівудських зірок підтримали Ізраїль. Режисери, актори, сценаристи та оператори підписали відкритий лист, у якому засудили напад угруповання ХАМАС. Свій підпис у листі залишили актори Майкл Дуглас та Джеррі Сайнфелд, акторки Джеймі Лі Кертіс, Гелен Міррен, Галь Гадот, співачка Белла Торн та інші зірки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кім Кардаш'ян висловилася щодо нападу ХАМАС на Ізраїль. Також ми розповідали, що Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю.