Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Квентін Тарантіно відвідав військову базу в Ізраїлі: фото arrow

Квентін Тарантіно відвідав військову базу в Ізраїлі: фото

14 жовтня 2023 14:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Квентін Тарантіно відвідав військову базу в Ізраїлі: фото
Режисер Квентін Тарантіно. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американський режисер Квентін Тарантіно перебуває в Ізраїлі. Оскароносна зірка відвідав одну з військових баз в країні, а також з’явився на відео деяких місцевих жителів. 

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Читайте також:

Тарантіно з ізраїльськими військовими

60-річний оскароносний режисер відвідав військові бази та міста на півдні країни, в яких ведуться активні бойові дії. В мережі з’явилися дві фотографії, на яких Квентін позує з військовими ЦАХАЛу. 

Тарантіно та ізраїльські військові
Квентін Тарантіно та ізраїльські військові. Фото: Twitter

Не відмовляв Тарантіно й у фото та відео з місцевими. Відповідне відео завірусилося в TikTok. Так голлівудський актор висловив підтримку Ізраїлю. 

@melachim_alefbet

אני מרגיש שיש גליץ׳ במערכת

♬ original sound - מלכים א ומלכים ב

Тарантіно одружений на ізраїльській виконавиці та моделі Даніеллі Пік, дочці культового автора пісень та виконавця Свіки Піка. Він вперше зустрів свою майбутню дружину в Ізраїлі 2009 року. Вони почали серйозні стосунки 2016-го та за два роки відгуляли весілля за місцевими традиціями. Пара виховує двох дітей і проводить свій час між Ізраїлем і за кордоном.

Квентін Тарантіно з дружиною
Квентін Тарантіно з дружиною. Фото: Google

Зазначимо, що раніше понад 700 голлівудських зірок підтримали Ізраїль. Режисери, актори, сценаристи та оператори підписали відкритий лист, у якому засудили напад угруповання ХАМАС. Свій підпис у листі залишили актори Майкл Дуглас та Джеррі Сайнфелд, акторки Джеймі Лі Кертіс, Гелен Міррен, Галь Гадот, співачка Белла Торн та інші зірки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кім Кардаш'ян висловилася щодо нападу ХАМАС на Ізраїль. Також ми розповідали, що Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз