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Квентин Тарантино посетил военную базу в Израиле: фото

14 октября 2023 14:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Квентин Тарантино посетил военную базу в Израиле: фото
Режиссер Квентин Тарантино. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американский режиссер Квентин Тарантино находится в Израиле. Оскароносная звезда посетил одну из военных баз в стране, а также появился на видео некоторых местных жителей.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

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Тарантино с израильскими военными

60-летний оскароносный режиссер посетил военные базы и города на юге страны, где ведутся активные боевые действия. В сети появились две фотографии, на которых Квентин позирует с военными ЦАХАЛу.

Тарантино и израильские военные
Квентин Тарантино и израильские военные. Фото: Twitter

Не отказывал Тарантино и в фото и видео с местными. Соответствующее видео завирусилось в TikTok. Так голливудский актер выразил поддержку Израилю.

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Тарантино женат на израильской исполнительнице и модели Даниэлли Пик, дочери культового певца Свики Пика. Он впервые встретил свою будущую жену в Израиле в 2009 году. Они начали серьезные отношения в 2016-м и через два года сыграли свадьбу по местным традициям. Пара воспитывает двоих детей и проводит свое время между Израилем и за границей.

Квентин Тарантино с супругой
Квентин Тарантино с женой. Фото: Google

Ранее более 700 голливудских звезд поддержали Израиль. Режиссеры, актеры, сценаристы и операторы подписали открытое письмо, в котором осудили нападение группировки ХАМАС. Свою подпись оставили актеры Майкл Дуглас и Джерри Сайнфелд, актрисы Джейми Ли Кертис, Хелен Миррен, Галь Гадот, певица Белла Торн и другие звезды.

Напомним, ранее мы писали, что Ким Кардашьян высказалась о нападении ХАМАС на Израиль. Также мы рассказывали, что Тейлор Свифт захейтили из-за молчания относительно Израиля.

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